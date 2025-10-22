Uzun süredir gözlerden uzak bir yaşam süren Selahattin Taşdöğen, "Evrim Akın ile Ev Gezmesi" programı için 3+1 dairesinin kapılarını ilk kez açtı. Gösterişten uzak ama konforlu bir çizgiye sahip olan ev, sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Krem ve siyah tonlarının hakim olduğu salon; üçlü koltuk, berjerler, altı kişilik yemek masası ve büyük orta sehpasıyla dikkat çekiyor. Duvarları sade bırakılan bu sıcak alanda, dekoratif objeler ve ödüller ortama kişisel bir dokunuş katarken; iki kelebek tablosu ise mekâna estetik bir hava kazandırıyor.

YILLARDIR ÖDÜL VE TESPİHLERİNİ BİRİKTİRİYOR

Tiyatro ve televizyon projelerinden kalan zamanını evinde geçirmeyi tercih eden Taşdöğen’in yatak odasında da benzer bir sadelik hakim. İki komodinden birinde kazandığı ödüller, diğerinde ise yıllardır biriktirdiği tespihler yer alıyor.

Misafirleri için özel olarak hazırlanmış bir yatak odasına da sahip olan sanatçının evinin her köşesinde, kariyeri boyunca kazandığı ödüllere rastlamak mümkün.

Samimi tavırları ve mütevazı yaşam tarzıyla takdir toplayan Selahattin Taşdöğen, izleyicilerin gönlünde taht kurmaya devam ediyor.

SELAHATTİN TAŞDÖĞEN KİMDİR?

19 Temmuz 1951 tarihinde Erzurum'da dünyaya geldi. Sanata olan ilgisi küçük yaşlarda başlayan Taşdöğen, çocuk yaşta tiyatroyla tanıştı ve hayatını sahne sanatlarına adadı.

Sanat eğitimi almak isteyen Taşdöğen, Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü'nden mezun oldu. Akademik anlamda da kendini geliştiren sanatçı, sadece oyuncu değil, aynı zamanda sanat eğitmeni olarak da görev yaptı. Uzun yıllar boyunca resim-iş, sanat tarihi ve turizm gibi dersler verdi.

SANAT HAYATI KELOĞLAN ÇOCUK TİYATROSU İLE BAŞLADI

Selahattin Taşdöğen'in sahne yolculuğu, 1969 yılında Keloğlan Çocuk Tiyatrosu ile başladı. Tiyatronun büyüsüne kapılan sanatçı, ilerleyen yıllarda sinema ve televizyona geçiş yaptı.

1990’lı yıllardan itibaren dizi projeleriyle geniş kitlelere ulaştı. Özellikle 2000’li yılların başında Kanal D’de yayınlanan Çılgın Bediş dizisinde canlandırdığı “Necmi Dede” karakteriyle büyük beğeni topladı. Bu rol, onun geniş bir izleyici kitlesi tarafından tanınmasını sağladı.

Zaman içinde hem komedi hem de dram türlerinde birçok televizyon dizisinde ve sinema filminde rol aldı.

Öte yandan sanatçı bir aileden gelen Taşdöğen’in kardeşleri Naci Taşdöğen ve Erkan Taşdöğen de oyunculuk yapıyor. Bu durum da ünlü oyuncunun, ailece sanatla uğraştıklarını gösteriyor.