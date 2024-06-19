Çılgın Türkler trafiği kitledi gazeteci mahsur kaldı

Avrupa Şampiyonası'nda yer alan Türkiye, Gürcistan'ı 3-1 yendi ve F Grubu'na galibiyetle başladı.

Grubun diğer maçında Portekiz, Çekya'yı 2-1 mağlup etti ve 3 puanı hanesine yazdırdı.

Mert Müldür, Arda Güler ve Kerem Aktürkoğlu'nun golleriyle Gürcistan'ı deviren Ay Yıldızlılar, taraftarına büyük sevinç yaşattı.

Almanya'daki Türk taraftarlar, maç sonu Dortmund'u yangın yerine çevirdi.

GAZETECİ MAHSUR KALDI

Dün oynanan Türkiye-Gürcistan maçı öncesi yaşanan bir olay gündem oldu.

Bild Gazetesi muhabiri, kitlenen trafik sonrası mahsur kaldı ve işine yürüyerek gitti.

Muhabir Andre Albers, sokaklar tıkanınca çareyi yürümekte buldu.