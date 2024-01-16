Çiller'in ortağı hayatını kaybetti

Patronlar Dünyası'nın haberine göre; Tansu Çiller ve ailesi tarafından kurulan Marsan Marmara Holding’in Yönetim Kurulu Başkanı ve Çiller ailesinin yakın dostu Doğan Yılancıoğlu hayatını kaybetti.

Doğan Yılancıoğlu’nun cenazesi Zincirlikuyu Camii’nde kılınacak cenaze namazı sonrası Ortaköy Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Marsan Marmara Holding, 1981 yılında eski başbakanlardan Tansu Çiller ve eşi Özer Uçuran Çiller kuruldu. Holding, enerji, turizm, pazarlama, inşaat, dış ticaret, bilişim, gayrimenkul yatırım ve proje geliştirme alanlarında faaliyet gösteriyor. Şirketin yönetimi ise sonrasında Mert ve Berk Çiller geçti.

BİRÇOK SİYASETÇİYLE ORTAK PROJELERE İMZA ATTI

Holding, zamanla birçok alandaki faaliyetlerini büyütürken, Doğan Yılancıoğlu da hep şirketin çalışmaları içerisinde aktif görev aldı ve Marsan Marmara Holding’in Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı sürdürüyordu.

Çiller ailesinden önce birçok siyasetçi ile ortak projeler yaptığı bilinen Doğan Yılancıoğlu, 1990’lı yıllarda Anasol-M hükümetinin başbakan yardımcılığını yapan Hüsamettin Özkan ile inşaat sektöründe birçok ortak işe imza attı.

O dönemlerde DYP lideri Tansu Çiller ile de yakın ilişkiler kuran Yılancıoğlu, ailevinin güvenini kazandıktan sonra şirketin Yönetim Kurulu Başkanlığı’na kadar yükseldi.

İTO VE Türkiye Ticaret Sicili kayıtlarına göre Marsan Marmara Holding’in yönetiminden Çiller’in oğlu Berk Uçuran Çiller, 18 Nisan 2022’de ayrıldı. Yerine ise yine aileye yakın isimlerden olan Duray Kartal Aktepe geldi. Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Doğan Yılancıoğlu görevine devam ederken, kayıtlara göre Berk ve Mert Çiller şirketin eski yönetim kurulu üyeleri olarak yer alıyor.