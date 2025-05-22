Cilt bakımında 3 altın kural! Yaz sırları

Yaz mevsimi kapıda, güneşin sıcak ışıklarıyla cildiniz hem ışıltısını kazanabilir hem de ciddi risklerle karşılaşabildi.

Cilt sağlığı ve güzellik için uzmanlar, yaz aylarında cildinizi korumanın ve canlandırmanın 3 temel yolunu paylaştı: Doğru nemlendirme, etkili güneş koruması ve dengeli beslenme.

Bilimsel araştırmalar ve uluslararası dermatoloji uzmanlarının görüşleriyle desteklenen bu altın kurallar, yaz boyunca sağlıklı ve parlak bir cilt için rehberiniz olacağı bildirildi.

1. Nemlendirme: Cildin Can Suyu

Yazın yüksek sıcaklıkları ve nem oranları, cildin doğal nem dengesini bozabilir. Harvard Tıp Fakültesi’nden dermatoloji uzmanı Prof. Dr. Alexa Kimball, nemlendirmenin cilt sağlığının temel taşı olduğunu vurguladı. Kimball, “Cilt, yazın terleme ve çevresel faktörler nedeniyle hızla nem kaybeder. Hafif, su bazlı nemlendiriciler kullanarak cildin bariyer fonksiyonunu desteklemek kritik” dedi.

Journal of Clinical Dermatology’de yayımlanan bir çalışma, düzenli nemlendirme alışkanlığının ciltteki kuruluğu %30 oranında azalttığını ve erken yaşlanma belirtilerini önlediğini gösterdi.

Uzmanlar, hyalüronik asit veya gliserin içeren nemlendiricilerin yaz için ideal olduğunu belirtti. Ayrıca, gece ve gündüz nemlendirme rutinlerinin farklı olması gerektiğine dikkat çekiliyor.

Londra merkezli dermatolog Dr. Anjali Mahto, “Gece kullanılan yoğun nemlendiriciler cildi onarırken, gündüz hafif formüller cildi ferah tutar” dedi.

Kullanıcıların cilt tiplerine uygun ürünleri seçmesi ve alkol içeren ürünlerden kaçınması da önerildi.

2. Güneş Koruması: Cildin En Büyük Kalkanı

Yaz aylarında ultraviyole (UV) ışınlarının cilde verdiği zarar, erken yaşlanma, leke oluşumu ve hatta cilt kanseri riskini artırdı.

Amerikan Dermatoloji Akademisi’nden Dr. Henry W. Lim, güneş koruyucuların yazın vazgeçilmez olduğunu ifade etti:

“SPF 30 veya daha yüksek bir güneş kremi, cildi hem UVA hem de UVB ışınlarına karşı korur. Ancak, ürünün her iki saatte bir yenilenmesi gerekiyor.”

The Lancet dergisinde yayımlanan bir araştırma, düzenli güneş koruyucu kullanımının cilt kanseri riskini %40’a kadar azalttığını ortaya koydu.

Uzmanlar, geniş spektrumlu (broad-spectrum) güneş koruyucuların tercih edilmesini ve yüz, boyun, kulaklar gibi hassas bölgelerin ihmal edilmemesini önerdi. Ayrıca, mineral bazlı (çinko oksit veya titanyum dioksit içeren) kremlerin kimyasal içeriklere karşı daha nazik olduğu belirtildi.

Dr. Mahto, “Güneş koruyucuyu makyaj altına uygulamak veya SPF içeren makyaj ürünleri kullanmak, günlük rutini kolaylaştırır” dedi.

3. Beslenme: Güzellik İçten Gelir

Cilt sağlığı sadece dışarıdan uygulanan ürünlerle sınırlı değil; beslenme de büyük rol oynuyor. Oxford Üniversitesi’nden beslenme uzmanı Prof. Dr. Susan Jebb, “Antioksidan açısından zengin gıdalar, cildin UV hasarına karşı direncini artırır” dedi. Özellikle C ve E vitamini, çinko ve omega-3 yağ asitleri, cilt hücrelerinin yenilenmesini destekledi.

Nutrients dergisinde yayımlanan bir çalışma, düzenli olarak meyve, sebze ve sağlıklı yağlar tüketen bireylerin cilt elastikiyetinde %25’lik bir iyileşme gösterdiğini kanıtladı.

Yaz aylarında bol su tüketimi, cildin nem dengesini korumak için kritik. Dr. Jebb, “Günde en az 2 litre su içmek, cildin nem seviyesini destekler. Ayrıca, çilek, yaban mersini, ıspanak ve somon gibi gıdalar cildi içten besler” dedi. Şekerli içecekler ve işlenmiş gıdalardan uzak durmanın ise akne ve cilt tahrişini azalttığı belirtildi.

KULLANICILAR NE YAPMALI?

Dermatoloji uzmanları, yazın cilt bakım rutinini sade ama etkili tutmayı öneriyor. Sabahları temizleyici, nemlendirici ve güneş koruyucu ile başlayan bir rutin, akşamları ise nazik bir temizleme ve onarıcı nemlendirici ile tamamlanmalı. Ayrıca, haftada bir yapılan nazik peeling, ölü deri hücrelerini temizleyerek cildin daha parlak görünmesini sağlayabilir.

New York’taki Mount Sinai Hastanesi’nden dermatolog Dr. Joshua Zeichner, “Yazın cilt bakımı, koruma ve onarım dengesi üzerine kurulmalı. Aşırı ürün kullanımı cildi yorabilir, bu yüzden kaliteli ve cilt tipine uygun ürünlere odaklanın” dedi. Zeichner, özellikle hassas ciltlerin parfümsüz ve hipoalerjenik ürünleri tercih etmesi gerektiğini vurguladı.

YAZ GÜZELLİĞİ İÇİN HAREKETE GEÇİN

Yaz mevsimi, cildinizin hem en güzel hem de en savunmasız olduğu dönemlerden biri.

Doğru nemlendirme, etkili güneş koruması ve dengeli beslenme ile cildiniz yaz boyunca sağlıklı ve parlak kalabilir. Uzmanların önerdiği bu 3 altın kuralı uygulayarak, güneşin keyfini çıkarırken cildinizin sağlığını da koruyabilirsiniz.