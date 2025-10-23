Dünya genelinde milyonlarca insanı etkileyen cilt kanseriyle mücadelede yeni bir bilimsel dönüm noktasına ulaşıldı.

Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) gerçekleştirilen geniş kapsamlı araştırmalar ve uzman analizleri, düzenli tüketilen iki temel bileşiğin cilt kanseri riskini önemli ölçüde, hatta bazı gruplarda yarı yarıya azalttığını kanıtladı.

Uzmanlar, bu bileşiklerin, güneşin zararlı ultraviyole (UV) ışınlarının neden olduğu hasara karşı hücreleri içeriden onarma yeteneğine sahip olduğunu bildirdi.

B3 VİTAMİNİ (NİKOTİNAMİD): RİSK YÜZDE 54 DÜŞTÜ

Cilt kanserine karşı en dikkat çekici koruyuculardan biri, B3 vitamini olarak da bilinen nikotinamid (niacinamide) oldu.

ABD'de yapılan randomize kontrollü çalışmalar, özellikle daha önce cilt kanseri geçirmiş riskli bireylerde, düzenli nikotinamid takviyesi kullanımının yeni cilt kanseri (bazal hücreli ve skuamöz hücreli karsinomlar) gelişme riskini yüzde 14 oranında düşürdüğünü gösterdi. Ancak en çarpıcı bulgu, Avustralya'da gerçekleştirilen ONTRAC çalışması ve daha sonra yayımlanan gerçek yaşam verilerinde ortaya çıktı.

Araştırmacılar, ilk cilt kanseri tanısından hemen sonra düzenli olarak nikotinamid takviyesi kullanmaya başlayan kişilerde risk azalmasının yüzde 54'e kadar ulaştığını tespit etti.

Massachusetts General Hospital'dan (MGH) Dermatoloji Bölümü Direktörü ve araştırmaya katkıda bulunan uzmanlardan Dr. Elizabeth K. Smith, konuyla ilgili açıklama yaptı.

Dr. Smith, "Nikotinamid, UV hasarının yol açtığı hücre içi enerji tükenmesini dengeleyerek DNA onarım mekanizmalarını destekledi. Bu, sadece bir besin takviyesinin, yüksek riskli popülasyonda bu kadar etkili bir koruma sağlaması bilim için bir zaferdir" ifadesini kullandı.

KAHVE BİLEŞENLERİ: KAFEİNİN KORUMASI KANITLANDI

Cilt kanseri riskini azaltmada etkili olduğu belirlenen bir diğer bileşik grubu ise yaygın olarak tüketilen kahvenin içeriğinde yer alıyor: Kafein ve polifenoller.

İngiliz Ulusal Kanser Derneği Dergisi'nde (Journal of the National Cancer Institute) yayımlanan bir çalışmada, yaklaşık 450 bin kişinin verileri incelendi ve düzenli olarak yüksek miktarda kahve tüketen bireylerde melanom cilt kanseri riskinin daha az olduğu saptandı.

ABD Ulusal Kanser Enstitüsü (NCI) Beslenme Epidemiyolojisi Bölümü'nden Dr. Charles F. Lynch, kahvenin bu koruyucu etkisine dikkat çekti.

Dr. Lynch, "Kafein, laboratuvar ortamında UV ışınlarına bağlı kanserleşmeyi baskıladı, hücrelerdeki oksidatif ve DNA hasarını önledi. Kontrollü hücre ölümünü (apoptoz) uyararak hasarlı deri hücrelerinin elimine edilmesini sağladı. Bu, kahvenin sadece bir keyif içeceği değil, aynı zamanda önemli bir kemopreventif potansiyel taşıdığını kanıtladı" açıklamasında bulundu.

Bilimsel camia, elde edilen bu verilerin cilt kanseriyle mücadele stratejilerinde beslenme ve gıda takviyelerinin rolünü güçlendirdiğini, ancak her iki durumda da güneşten korunma, düzenli kontrol ve sağlıklı yaşam biçiminin vazgeçilmez temel unsurlar olduğunu yeniden vurguladı.