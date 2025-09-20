Cilt lekelerinin gizli nedeni ortaya çıktı! Uzmanlar ve bilim bakın ne diyor

Yaz aylarında açık havada geçirilen sürenin artmasıyla birlikte, güneşin zararlı ışınlarına maruz kalma oranı yükseldi. Bu durum, ciltte melanin pigmentinin düzensiz bir şekilde birikmesine ve sonuç olarak kahverengi veya koyu renkli lekelerin oluşmasına neden oldu.

Dünya Dermatoloji Derneği'nden (WDD) Prof. Dr. John Miller, bu lekelerin sadece estetik bir kaygı olmadığını, aynı zamanda cilt yaşlanmasının hızlanmasına da işaret ettiğini ifade etti.

Prof. Miller, "Güneşin neden olduğu lekeler, cildin savunma mekanizmasının bir sonucu. Ancak bu savunma, cildin uzun vadede yıpranmasına yol açıyor" dedi.

BİLİMSEL VERİLER VE YENİ TEDAVİ YAKLAŞIMLARI

Cilt lekeleri üzerine yapılan bilimsel araştırmalar, bu sorunun sadece yüzeyel bir sorun olmadığını kanıtladı.

Harvard Tıp Fakültesi'nden Dermatoloji Uzmanı Dr. Sarah Jenkins, Journal of Investigative Dermatology dergisinde yayımlanan bir çalışmada, güneş lekelerinin oluşum mekanizmasının genetik yatkınlıkla da ilişkili olduğunu belirtti.

Dr. Jenkins, "Güneşe maruz kalma, genetik olarak hassas bireylerde melanin üretimini tetikleyerek leke oluşumunu hızlandırıyor. Ancak yeni nesil lazer teknolojileri ve topikal kremler, bu pigmentasyon sorununu hedef alarak kalıcı sonuçlar sunuyor" diye konuştu.

GÜNEŞ SONRASI BAKIM ARTIK ZORUNLULUK

Uzmanlar, yaz sonrası dönemde cilt lekeleri için harekete geçmenin önemine dikkat çekti.

Boston Üniversitesi Tıp Merkezi'nden Dr. Michael Chen, özellikle sonbahar aylarında kimyasal peeling ve mikrodermabrazyon gibi profesyonel uygulamaların daha güvenli ve etkili olduğunu vurguladı. Dr. Chen, "Güneşin etkisi azaldığında, cildin kendini yenileme kapasitesi artıyor. Bu süreçte doğru ürünler ve profesyonel müdahaleler, cilt lekelerinin giderilmesinde kritik bir rol oynadı" dedi.

Chen, aynı zamanda, güneş koruyucu kullanımının sadece yaz aylarına özgü bir alışkanlık olmaktan çıkarılması gerektiğini, sonbahar ve kış aylarında da devam ettirilmesinin önleyici bir tedbir olduğunu ifade etti.

GELECEĞE DAİR UMUT VEREN GELİŞMELER

Cilt lekeleri tedavisinde kök hücre ve gen terapisi gibi yenilikçi yaklaşımlar da gündeme geldi. Ancak bu teknolojilerin henüz araştırma aşamasında olduğu belirtildi.

Uzmanlar, şimdilik en etkili ve güvenli yöntemin, koruma ve profesyonel tedavi kombinasyonu olduğunu ifade etti.

Güneşin zararlı etkilerinden korunmak, lekelerin oluşumunu engellemenin en temel adımı olarak gösterildi.