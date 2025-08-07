Cilt sağlığında devrim yapacak doğal çözüm! Sivilce kabusunu bitiriyor

Yağlı cilt tipine sahip olanlar için güneş kremi kullanımı, cildi UV ışınlarının zararlı etkilerinden korumanın vazgeçilmez bir parçası. Ancak, yanlış ürün seçimi veya yetersiz cilt bakımı, güneş kremi sonrası sivilce oluşumunu tetikleyebildi.

Bilimsel araştırmalar ve dermatoloji uzmanlarının önerileri, fazla sebum üretimini dengeleyen doğal bir besinin, bu soruna çare olabileceğini gösterdi.

İşte yağlı ciltlerin kurtarıcısı olarak öne çıkan keten tohumu ve evde uygulanabilecek etkili yöntemler...

SEBUM VE SİVİLCE DÖNGÜSÜNÜ KIRMAK MÜMKÜN

Yağlı ciltler, sebum adı verilen doğal yağın fazla üretilmesiyle karakterize edilir. Bu durum, gözeneklerin tıkanmasına, parlama sorununa ve sivilce oluşumuna yol açabilir.

Kozmetik ve klinik araştırma direktörü olan Dr. Joshua Zeichner, “Güneş kremleri, özellikle akneye meyilli ciltlerde dikkatle seçilmeli. Yanlış formüller gözenekleri tıkayarak sivilceyi artırabilir” dedi.

Zeichner, özellikle salisilik asit veya retinol gibi akne tedavisi için kullanılan ürünlerin cildi UV ışınlarına karşı daha hassas hale getirdiğini, bu nedenle güneş kreminin bir zorunluluk olduğunu vurguladı.

Bilimsel çalışmalar, keten tohumunun omega-3 yağ asitleri ve lignanlar açısından zengin olduğunu ve sebum üretimini düzenlemede etkili olduğunu ortaya koydu.

Journal of Clinical Dermatology’de yayımlanan bir araştırma, keten tohumu tüketiminin ciltteki yağ üretimini dengeleyerek akne oluşumunu azalttığını gösterdi.

Araştırmaya göre, düzenli keten tohumu tüketimi, ciltteki iltihaplanmayı azaltarak sivilceye karşı koruyucu bir bariyer oluşturdu.

GÜNEŞ KREMİ SEÇİMİ: NON-KOMEDOJENİK ÜRÜNLER ÖNEMLİ

Yağlı ciltler için güneş kremi seçerken dikkat edilmesi gereken en önemli nokta, ürünün “non-komedojenik” yani gözenekleri tıkamayan bir formüle sahip olması.

Ünlü dermatolog Dr. Patricia Wexler, “Hafif, su bazlı ve matlaştırıcı güneş kremleri, yağlı ciltler için idealdir. Antioksidanlarla zenginleştirilmiş formüller, cildi hem korur hem de onarır” dedi.

Wexler, koku, silikon ve sodyum lauril sülfat gibi tahriş edici maddelerden uzak durulmasını önerdi.

KETEN TOHUMU İLE DOĞAL ÇÖZÜM

Keten tohumu, sebum üretimini dengelemekle kalmıyor, aynı zamanda ciltteki iltihaplanmayı azaltarak sivilce oluşumunu engelledi.

Uzmanlar, keten tohumunu diyetinize eklemenin yanı sıra cilt maskesi olarak da kullanılabileceğini belirtti.

Londra’daki cilt sağlığı uzmanı Dr. Anjali Mahto, “Keten tohumu, cildi nemlendirirken fazla yağı absorbe eden doğal bir bileşen. Haftada iki kez keten tohumu maskesi uygulamak, gözenekleri temizler ve cildi sakinleştirir” dedi.

EVDE UYGULANABİLECEK KETEN TOHUMU MASKESİ TARİFİ:

-2 yemek kaşığı öğütülmüş keten tohumu

-1 yemek kaşığı bal

-1 çay kaşığı aloe vera jeli

Malzemeleri karıştırarak macun kıvamına getirin ve temiz cilde uygulayın. 15 dakika beklettikten sonra ılık suyla durulamanız önerildi. Bu maskenin cildin yağ dengesini düzenlerken nem seviyesini koruyor ve gözenekleri tıkamadan cildi yenilediği bildirildi.

CİLT BAKIMINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Dermatologlar, güneş kremi kullanımının yanı sıra cilt temizliğinin de sivilce önlemede kritik olduğunu vurguladı.

Dr. Shari Marchbein, “Güneş kremi sonrası çift aşamalı temizlik, gözeneklerin tıkanmasını önler. Önce yağ bazlı bir temizleyici, ardından köpüren bir jel kullanın” önerisinde bulundu. Ayrıca, güneş kreminin her iki saatte bir yenilenmesi ve suya veya tere maruz kalındığında tekrar uygulanması gerektiği belirtildi.

BİLİMSEL DESTEKLİ DOĞAL ÇÖZÜMLER

Keten tohumunun yanı sıra, yeşil çay özü ve niasinamid gibi doğal içerikler de sebum kontrolünde etkili.

Dermatologic Therapy dergisinde yayımlanan bir çalışma, niasinamid içeren ürünlerin sebum üretimini azalttığını ve akne lezyonlarını hafiflettiğini doğruladı.

La Roche-Posay Effaclar serisi gibi niasinamid içeren ürünler, yağlı ciltler için hem koruma hem de bakım sundu.

CİLDİNİZ İÇİN DOĞRU ADIMLARI ATIN

Yağlı ciltlerin karşılaştığı sebum, güneş kremi ve sivilce döngüsünü kırmak, doğru ürün seçimi ve doğal çözümlerle mümkün.

Keten tohumu gibi bilimsel olarak desteklenen besinler, cilt sağlığını içten ve dıştan destekledi.

Dermatologların önerdiği non-komedojenik güneş kremleri ve düzenli cilt bakımı ile pürüzsüz bir cilde kavuşmak artık hayal olmadığının altı çizildi.

Uzmanlar, cilt tipinize uygun ürünleri seçerken bir dermatoloğa danışmanın önemini vurguladı.