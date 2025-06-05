Cilvegözü’nde yoğunluk: TIR'lar ve göçmenler akın etti

Türkiye’de yaşadıkları kentlerden yanlarına aldıkları eşyaları ile birlikte Kurban Bayramı öncesinde Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Gümrük Kapısı’na gelen Suriyelilerin burada yapılan kimlik kontrollerinin ardından çıkışları sağlanıyor. Jandarma ekiplerinin yanı sıra Göç İdaresi Başkanlığı'nın da görev aldığı Cilvegözü’nde çıkışlar kontrollü yapılıyor.

Hatay'ın Hassa ilçesinde 15 yıldır yaşayan Mahmut Hallak (25), "Ülkeme dönmek için geldim. Şu an çok heyecanlıyım. Uzun zaman sonra ülkemde geçirdiğim ilk bayramım olacak. Türkiye'yi çok özleyeceğiz. Türk halkı bize çok güzel davrandı, çok teşekkür ederim" dedi.

Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesinin ardından başkent Şam başta olmak üzere Halep gibi nüfus oranının fazla olduğu şehirlere yurt dışından ithal ürünler girmeye başladı. Yıllar sonra Türkiye'den giden ürünler de Suriye'nin her noktasına ulaşmaya başladı İki ülke arasındaki ticaret hacminin genişlemesi Hatay'daki sınır kapılarında da bayram öncesi ticaret yoğunluğunu artırdı. Öte yandan bayrama sayılı günler kala sınır kapısından ülkesine dönen Suriyelilerin sayısında da artış görülmüştü.

"GÜNLÜK ORTALAMA 500 ARAÇ KAPIDAN GEÇİYOR"

6 yıldır tır şoförlüğü yapan ve bayram için Suriye sınır kapısında bekleyen Mehmet Şimşek (36), "Savaştan önce çalışıyordum. Karşı tarafa giremiyoruz. Bir hafta yoğunluk oluyor. Deprem bölgesi olduğu için iş sahamız biraz küçüldü. Yani şu an bir tek ihracat olarak tırlara çalışabiliyoruz. Günlük ortalama 500 araç kapıdan geçiyor" dedi.

"ÇADIR TENTE DEDİĞİMİZ ŞEYLERİN İŞLERİ İKİ KAT ARTTI ÇÜNKÜ GENELDE ÇİMENTODUR BRİKETTİR GİBİ ÜRÜNLER ARTTI"

Cilvegözü Sınır Kapısı'nda bayram yoğunluğu olduğunu dile getiren Mehmet Ali Ersöz, "Savaştan önce de götürüyorduk. Savaş sonrası da götürüyoruz. Çadır tente dediğimiz şeylerin işleri iki kat arttı çünkü genelde çimentodur brikettir gibi ürünler arttı. Suriyelilerin gidişi çok fazla arttı. Haddinden fazla da Suriyelilerin göçü var, bizim çok tanıdık insanlarımız var yıllardır böyle arkadaş kardeş gibi olduğumuz insanlar var. Kime sorsak gideceğim diyor ve çoğu da gitti. İşlemler ortalama üç dört gün sürüyor. Bizim valimizden Allah razı olsun. Valimiz de bu işi çok iyi koordine ediyor. Bizi böyle araçlarda beklememizi sağlamıyor. Sıra sistemi oluşturmuşlar. Beyannamemizi kaydedip gidip evimizde yatıyoruz. Sıramız geldiği zaman da hemen geliyoruz. Böylece yolda yoğunluk olmuyor" ifadelerini kullandı.