Galatasaray Kaan Ayhan'ı açıkladı

Galatasaray, Kaan Ayhan'ın transferi konusunda kulübü ile görüşmelere başlandığını açıkladı.
Sarı-kırmızılı ekipten şu ifadelere yer verildi;
''Profesyonel futbolcu Kaan Ayhan'ın kulubümüze geçici transferi konusunda futbolcu ve kulübü US Sassuolo Calcio s. r. l ile resmi görüşmelere başlanmıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.''
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