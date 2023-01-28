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Galatasaray Kaan Ayhan'ı açıkladı

Süper Lig'de Galatasaray, Kaan Ayhan transferini duyurdu.

Haber Giriş: 28 Ocak 2023 Cumartesi - 22:49
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Cimbom milli futbolcu Kaan Ayhan'ı açıkladı

Galatasaray Kaan Ayhan'ı açıkladı
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Galatasaray, Kaan Ayhan'ın transferi konusunda kulübü ile görüşmelere başlandığını açıkladı.

Sarı-kırmızılı ekipten şu ifadelere yer verildi;

''Profesyonel futbolcu Kaan Ayhan'ın kulubümüze geçici transferi konusunda futbolcu ve kulübü US Sassuolo Calcio s. r. l ile resmi görüşmelere başlanmıştır. 

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.''

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