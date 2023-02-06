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CİMER'de 'Deprem acil' başlığı kullanıma hazır

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, CİMER'de "Deprem acil" başlığının kullanıma hazır hale getirildiğini açıkladı.

Haber Giriş: 6 Şubat 2023 Pazartesi - 10:11
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CİMER'de 'Deprem acil' başlığı kullanıma hazır

CİMER'de 'Deprem acil' başlığı kullanıma hazır
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan depremde devletin tüm kurumlarıyla koordineli bir şekilde çalışmalarını sürdürdüğü ifade edildi.

CİMER'de 'Deprem acil' başlığı kullanıma hazır

Açıklamada, CİMER'de "Deprem acil" başlığının kullanıma hazır hale getirildiği kaydedildi.

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