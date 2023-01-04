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20 yıl diş çekmiş. CİMER’e yapılan ihbarla ortaya çıktı

Sahte doktor ve psikologdan sonra şimdi de sahte diş hekimi skandalı patladı. Mersin’de, kendisini 'diş hekimi' olarak tanıtıp, 20 yıldır merdiven altı diş tedavisi yaptığı belirlenen M.Ç., polisten kaçıp saklandığı berberde yakalanarak tutuklandı.

Haber Giriş: 4 Ocak 2023 Çarşamba - 11:49
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CİMER’e yapılan ihbarla ortaya çıktı. Mersin’de 20 yıllık sahte diş hekimi skandalı. Berberde saklanırken yakalandı

20 yıl diş çekmiş. CİMER’e yapılan ihbarla ortaya çıktı
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İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, CİMER üzerinden yapılan ihbarla harekete geçti.

Ekipler, M.Ç.’nin Toroslar ilçesine bağlı Akbelen Mahallesi’nde merdiven altı muayenehanede sahte diş hekimliği yaptığını ve yanlış tedavi uygulayarak mağduriyetlere neden olunduğu tespit etti.

ÇATI KATINDA SAKLAMIŞ

M.Ç.'nin, muayene için gelenleri de binanın çatısına sakladığı saptandı. Muayenehaneye baskın yapan ekipler, şüpheliyi kaçarak saklandığı berber dükkanında yakaladı.

TEKRAR KULLANMAK ÜZERE SAKLAMIŞ

İş yerinde yapılan kontrolde, diş muayenesi için gerekli malzemeler bulunurken, tedavi sırasında kullanılan malzemelerin tekrar kullanılmak üzere saklandığı belirlendi.

TUTUKLANDI

Yapılan detaylı aramadan sonra iş yeri, mühürlenirken, M.Ç. ise gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.Ç., çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

(Kaynak: DHA)

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HARBİ ADAM
4.01.2023 12:56
20 yılda öğrenmiştir herhalde diş çekmeyi adamın suçu ne 20 yıldır yaptığı iş mesleği olmusur:))  
 
Vatandaş Rıza
4.01.2023 12:36
Eskiden diş hekimi mi vardı. Eski dişcileri mumla arıyoruz. Dişçilik kabileyet işi. İnsanlar Türkiye'nin dört bir yanından Hatay Kırıkhana gidip eski dişcilere tedavi oluyor.  
 
halil
4.01.2023 12:26
baştakinin diploması şaibeliyse alttakiler ya ne olacağdı....  
 
TÜM YORUMLAR (5)
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