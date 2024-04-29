Çin Avrupa ile temaslarını arttırıyor

Adet olduğu üzere Pazartesi günü konuşmasını yapan Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Lin Jian, "dünya barışının gelişimine yeni bir ivme kazandıracak" dediği ziyaretler sayesinde Çin ile Avrupa arasındaki ilişkilerin güçleneceğini belirtti.

Xi'nin ziyareti, beş yılın ardından Avrupa'ya gerçekleşti ve

Çin her ne kadar Ukrayna - Rus savaşında tarafsız olduğu iddiasındaysa da Şubat 2022'deki Moskova saldırısından önce Xi ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında "sınırsız dostluk" ilan edilmişti. Çinli yetkililer bu durumun savaş dışı olduğunda ısrar etse de dünya kamuoyu buna pek de inanmışa benzemiyor.

Diğer taraftan Çin, Rus saldırısını işgal olarak adlandırmayı reddetti ve Rusya'nın Ukrayna'ya karşı kullanılacağı silahları üretmeye devam ediyor. Bundan dolayı da batılı ülkeler tarafından Rusya'nın finansal ve teknolojik yeteneğini artırmakla suçlanıyor.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın Çin ziyareti beklenmedik bir şekilde Çin ile Rusya arasında soğuk rüzgarların esmesine sebep oldu. Hatta Rus ve Çin medyasında yazılıp çizilenlerden sonra pek çok uzman Çin - Rusya İttifakı'nın çökeceğini iddia etti. Bütün bunların üzerine Çin Devlet Başkanı'nın 5 sene sonra Avrupa ülkelerini ziyaret kararı alması, Çin'in rota değiştirmeye başladığı yönünde söylentilere sebep oldu. Ziyaretlere Rusya'dan nasıl bir tepki geleceği büyük merak konusu.