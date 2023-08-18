'Çin Avustralya'daki tatbikatları uydularla izledi' iddiası

ABC News'in haberine göre Çin, ittifakın Avustralya'da düzenlediği "Malabar" ve "Talisman Sabre" tatbikatları esnasında uydularını bu ülkenin üzerinde konumlandırdı.

Canberra merkezli EOS Uzay Sistemleri savunma firması, Çin'in yörüngede sabit konumda bulunan Şicien 17, Şicien 23 ve Şiyan 12-01 uydularını temmuzda Ekvatoral yörüngenin altına yönlendirerek Avustralya'nın kuzeyinde yapılan "Talisman Sabre" tatbikatını izlediğini duyurdu.

Firma, "Malabar" tatbikatının 10 Ağustos'ta başlamasının ardından Çin'in alçak yörünge uydularının Sydney Limanı'ndaki savaş gemilerinin hareketliliğine odaklanan binlerce uçuşunu saptadıklarını açıkladı.

Açıklamada, Batı Avustralya'daki Learmonth ve başkent Canberra'nın dışındaki teleskoplarla toplanan Çin'in uzay faaliyeti verileri, EOS Uzay Sistemleri tarafından analiz edilerek uyduların kimlikleri ve güzergahlarının tespit edildiği belirtildi.

EOS Uzay Sistemleri'nden James Bennet, "Sydney Limanı çevresinde 'Malabar' tatbikatı başladığından beri 300'ün üzerinde uydunun yüzey faaliyeti gösterdiğini ve 3 binin üzerinde uçuşu tamamladığını gözlemledik." ifadelerini kullandı.

Bennet, Çin'in Avustralya'nın üzerinde konumlandırdığı alçak yörünge uydularının ana karada ve kıyılardaki faaliyetlere ilişkin oldukça detaylı ve "devamlı gözlem" yaparak Avustralya'nın askeri ekipmanları ve yetkinliği hakkında veri topladığını kaydetti.

Avustralya'nın Uzay Endüstrisi Birliği'nin üst yöneticisi James Brown, son yıllarda ülkeye yönlendirilen Çin'in istihbarat ve keşif uydularındaki artışa işaret ederek "Buna karşın Avustralya'nın envanterinde askeri uydu yok ve Çin'in bu hafta Sydney Limanı üzerinde topladığı görselleri toplayacak herhangi bir yetkinliğe sahip de değil." görüşünü paylaştı.