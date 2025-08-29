Çin Borsası yükselişte: Yatırımcılar yapay zekâ ve yarı iletkenlere yöneliyor

Çin borsası, ağustos ayını dikkat çekici bir yükselişle tamamladı. Şanghay Bileşik Endeksi, cuma günü yüzde 0,37 artarak 3.858 puana ulaşırken, Shenzhen Bileşen Endeksi yüzde 0,99 değer kazanarak 12.696 puana yükseldi. Her iki endeks, ay genelinde sırasıyla yüzde 8 ve yüzde 15’lik kazançlar elde ederek yatırımcıların ilgisini çekti. Bu yükseliş, hem yerel hem de küresel piyasalarda olumlu bir hava yaratırken, Çin ekonomisindeki toparlanma sinyalleri yatırımcı güvenini artırdı.

YÜKSELİŞİN ARKASINDAKİ DİNAMİKLER

Piyasalardaki bu hareketlilik, birkaç temel faktörle desteklendi. ABD ile Çin arasındaki ticaret gerilimlerinin hafiflemesi, yatırımcıların risk iştahını artırdı. Çin hükümetinin, özellikle teknoloji sektöründe agresif fiyat rekabetini kontrol altına alma çabaları, piyasalara istikrar getirdi. Ayrıca, likidite bolluğu, artan perakende yatırımcı katılımı ve marj alımlarındaki yükseliş, ralliyi güçlendirdi. Özellikle yapay zekâ ve yarı iletken hisseleri, yatırımcıların yoğun ilgisiyle öne çıktı. Bu sektörlerdeki yenilikçi projeler ve teknolojik gelişmeler, hisse senetlerine olan talebi artırdı.

YAPAY ZEKÂ VE YARI İLETKEN SEKTÖRÜ ÖNCÜ

Yapay zekâ ve yarı iletken hisseleri, ağustosta borsanın lokomotifi oldu. Ancak, bazı şirketlerde dalgalanmalar yaşandı. Örneğin, yapay zekâ çipi üreticisi Cambricon Technologies, cuma günü yüzde 6 değer kaybederek dikkat çekti. Şirket, hisse fiyatlarındaki hızlı yükseliş sonrası yatırımcıları risk konusunda uyarmıştı. Benzer şekilde, Dosilicon şirketinin hisse işlemleri, fiyatlarda anormal oynaklık nedeniyle askıya alındı. Bu gelişmeler, piyasadaki iyimser havayı gölgelemiş olsa da genel yükseliş trendini değiştirmedi.

PİYASALARDA İYİMSERLİK HAKİM

Çin borsasındaki bu hareketlilik, küresel yatırımcıların da radarında. Artan fon girişleri ve hükümetin ekonomi destekleyici adımları, piyasaların önümüzdeki dönemde de güçlü kalabileceğine işaret ediyor. Ancak, bazı analistler, zayıf temellere sahip hisselerdeki hızlı yükselişlerin sürdürülebilirliği konusunda temkinli. Çin borsası, hem yerel hem de uluslararası yatırımcılar için fırsatlar sunarken, dikkatli bir yaklaşım gerektiriyor.