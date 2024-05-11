Çin Devlet Başkanı Avrupa'dan ayrıldı

Kaynak: Haber Merkezi
Çin Devlet Başkanı Avrupa'dan ayrıldı
Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Avrupa'da artan nüfuzunu güçlendirme amacıyla gerçekleştirdiği Avrupa turu son buldu.

Xi'nin uçağı yerel saatle 19.30'da Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de bulunan havaalanından havalandı.

Bugün erken saatlerde Macaristan Başbakanı Viktor Orbán tarafından sosyal platformu X üzerinden yapılan açıklamada, Xi'nin Macaristan'a yaptığı üç günlük resmi ziyaretini tamamladığı belirtildikten sonra iki ülkenin stratejik ortaklığının gelişimi için önemli adımların atıldığı vurgusu yapıldı.

Ziyaret sırasında Macaristan ve Çin, ekonomik ve kültürel işbirliklerini derinleştirmeye yönelik bir dizi yeni anlaşma imzaladı. Perşembe günü düzenlediği basın toplantısında Orbán, görev süresinin başladığı 2010 yılından bu yana iki ülke arasındaki sürekli ve kesintisiz dostluğa övgüde bulunarak, ülkesinin daha fazla Çin yatırımına ev sahipliği yapmaya devam edeceğinin sözünü verdi.

Xi, Macaristan'dan önce Fransa ve ardından da Sırbistan'ı ziyaret etmişti.

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