Çin Devlet Başkanı Şi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kutladı

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı yeniden seçilmesi dolayısıyla kutladı.

Çin Devlet Başkanı Şi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kutladı

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Şi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gönderdiği tebrik mesajında, Türkiye ve Çin'in gelişmekte olan iki büyük ülke ve yükselen piyasalar olarak geniş çaplı ortak çıkarları paylaştığını belirtti.

İki ülke arasındaki stratejik işbirliği ilişkisinin son yıllarda istikrarlı gelişim gösterdiğine ve farklı alanlardaki pratik işbirliğinin olumlu ivme sağladığına dikkati çeken Şi, "İki ülkenin, temel çıkarlarını ve kaygılarını ilgilendiren meselelerde birbirini anlayıp destekleyerek sağlıklı, sürdürülebilir ve istikrarlı işbirliği ilişkisi geliştirmesi için Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte çalışmaya hazırım." ifadesini kullandı.

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