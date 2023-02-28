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Çin, devlet yönetimini yeniden şekillendirecek

Çin'de yasama ve danışma meclislerinin bu hafta sonu başlayacak yıllık genel kurul toplantıları sonrasında devletin üst yönetim kademelerini yeniden belirlenecek.

Haber Giriş: 28 Şubat 2023 Salı - 12:35
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Çin devlet yönetimini yeniden şekillendirecek

Çin, devlet yönetimini yeniden şekillendirecek
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Çin Ulusal Halk Kongresi (ÇUHK) ve Çin Halk Siyasi Danışma Konferansının (ÇHSDK) genel kurul toplantılarının açılış oturumları, 4-5 Mart’ta başkent Pekin’de yapılacak.

5 yıllığına seçilen iki meclisin 14. dönemlerinin ilk toplantıları, tek parti iktidarının olduğu ülkeyi yöneten Çin Komünist Partisinin (ÇKP) Ekim 2022’de düzenlediği 20. Ulusal Kongresi’nde partinin üst yönetim kademelerine seçilen yetkililerin üst düzey devlet görevlerine getirilecek olması açısından önem taşıyor. Devlet başkanı, yardımcısı ve meclis başkanının seçileceği Ulusal Halk Kongresi’nde, ayrıca ülkenin yeni başbakanı ve kabine işlevini yerine getiren Devlet Konseyi’nin yeni üyeleri belli olacak.

Ulusal basındaki haberlerde, Kongre’de ayrıca partinin ve devletin yönetim organlarının yeniden yapılandırılmasına yönelik kurumsal ve idari reformların görüşüleceği bildiriliyor. Reformların içeriği henüz bilinmiyor.

Kongre’de görev süresi sona erecek olan Başbakan Li Kıçiang, hükümetin çalışma raporunu meclise sunacak. Raporda mevcut ekonomik duruma dair değerlendirmelerin yanı sıra 2023 yılı büyüme hedefi ve bütçede savunma harcamalarına ayrılacak pay gibi verilerin ortaya konulması bekleniyor.

ÜÇÜNCÜ Şİ DÖNEMİ

Devlet Başkanı Şi Cinping’in, 14. Ulusal Kongre’de yeniden göreve seçilerek iktidarını üçüncü döneme taşıması bekleniyor. 69 yaşındaki Şi, Ekim 2022’de düzenlenen ÇKP’nin 20. Kongresi’nde 3. kez parti genel sekreterliğine seçilerek Çin Halk Cumhuriyeti’nin kurucusu Mao Zıdong’dan bu yana parti yöneticiliğini iki dönemden fazla sürdüren ilk lider olmuştu.

ÇKP Kongresinde partinin üst yönetim kadrolarına Şi'ye yakın isimler seçilirken Parti Tüzüğü'nde yapılan değişiklikle Şi'nin partinin “merkezi lideri” olduğu ve düşüncelerinin ÇKP iktidarına rehberlik edeceği vurgulanarak “tek adam” konumu pekiştirilmişti.

Şi’nin devlet başkanlığını üçüncü dönemde sürdüreceğinin sinyali, Çin Anayasası’nda 2018’de yapılan değişiklikle verilmişti. Değişiklikle devlet başkanının görev süresini iki dönemle sınırlayan kural kaldırılmış, böylece Şi’nin üçüncü döneminin önü açılmıştı.

2018’de Anayasa değişikliği ile devlet başkanı yardımcısının görev süresini iki dönemle sınırlayan kural da kaldırılmıştı. Ancak halihazırda 5 yıldır bu görevi yürüten 74 yaşındaki Devlet Başkanı Yardımcısı Vang Çişan’ın görevi bırakacağı öngörülüyor. Vang’ın yerine devlet başkanı yardımcılığına Başbakan Birinci Yardımcısı Han Cıng’ın seçilebileceği tahmin ediliyor.

Ulusal Halk Kongresi’nin devlet başkanını ve yardımcısını seçmesinin ardından Devlet Başkanı, yürütmenin başı olarak yeni başbakanı ve kabine üyelerini atayacak. (AA)

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