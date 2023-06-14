Çin-Filistin stratejik ortaklığı kuruldu

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Çin ziyareti kapsamında temaslarını sürdürüyor. Abbas için bugün başkent Pekin’deki Büyük Halk Salonu’nda bir karşılama töreni düzenlendi.

Tören kapsamında Tiananmen Meydanı’nda 21 pare top atılırken, iki devlet başkanı şeref kıtasını selamladı. İki lider daha sonra bir görüşme gerçekleştirdi. Abbas’ın, 2017 yılından bu yana Çin’e gerçekleştirdiği ilk ziyaretinde iki lider küresel ve bölgesel sorunları ele aldı.

Çin Devlet Başkanı Jinping görüşmede, Çin’in Filistin Kurtuluş Örgütü'nü ve Filistin devletini tanıyan ilk ülkelerden biri olduğunu, Filistin halkının meşru ulusal haklarını geri kazanmasına yönelik haklı davasını daima kararlılıkla desteklediklerini belirtti. Xi, “Çin, Filistin'in, Birleşmiş Milletler'e tam üye olmasını destekliyor. Çok taraflı platformlarda Filistin adına konuşmaya ve adaleti savunmaya devam edeceğiz. Filistin’e yardım etmeyi sürdüreceğiz” dedi.

İki ülkenin, birbirlerinin temel çıkarlarına ilişkin konularda karşılıklı desteği sürdüreceğini dile getiren Xi, Filistin ile Pekin’in ortaya koyduğu altyapı projesi olan Kuşak ve Yol girişiminin inşası alanındaki işbirliğini derinleştirmeyi, Çin-Filistin Serbest Ticaret Anlaşması’na dair müzakereleri hızlandırmayı arzuladıklarını kaydetti. Filistin meselesinde çözümün yarım asrı aşkın süredir ertelendiğini ve bu durumun Filistin halkına büyük acılar yaşattığını ifade eden Çinli lider Xi, “Filistin sorununda çözümün temeli, başkenti Doğu Kudüs olan 1967 sınırlarına dayalı tam egemenliğe sahip bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasında yatıyor” ifadelerini kullandı.



“Çin, Filistin’de iç mutabakat sağlanmasına ver barış görüşmelerinin ilerletilmesine yardım etmeye hazır”

Uluslararası toplumun Filistin'e yardımlarını artırması gerektiğine dikkat çeken Jinping, “Barış görüşmelerinin doğru istikamette ilerlemesi sağlanmalı. Kudüs'teki kutsal mekânların tarihsel olarak kabul görmüş statüsüne saygı gösterilerek, radikal ve kışkırtıcı söz ve davranışlardan vazgeçilmeli. Daha büyük, yetkili ve etkili bir uluslararası barış konferansının toplanması teşvik edilmeli. Barış görüşmelerinin yeniden başlaması için uygun koşullar oluşturulmalı. Filistin ve İsrail'in barış içinde bir arada yaşamasına yardımcı olmak için çaba gösterilmeli. Çin, Filistin’de iç mutabakat sağlanmasına ve barış görüşmelerinin ilerletilmesine yardım etmeye hazır” diye konuştu.



“FİLİSTİN-ÇİN STRATEJİK ORTAKLIĞINI DERİNLEŞTİRMEYİ DİLİYORUZ”

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas görüşmede, Filistin halkı adına, Çin'e kendilerine uzun süredir verdiği güçlü destek ve Filistin halkının ulusal haklarını yeniden elde etmesi için sağladığı yardımlar nedeniyle teşekkür ettiğini belirtti. Çin’i “Filistin’in güvenilir bir dostu ve ortağı” olarak niteleyen Mahmud Abbas, Çin'i temel çıkarlarına uygun konularda kararlı bir şekilde destekleyeceklerini ifade etti. Filistin’in Kuşak ve Yol inisiyatifinin inşasını desteklemek için Çin ile birlikte çalışmayı arzuladığına işaret eden Abbas, “Çin ile farklı alanlardaki işbirliğini güçlendirmeyi, Filistin-Çin stratejik ortaklığını derinleştirmeyi diliyoruz” dedi. Çin'in Suudi Arabistan ile İran arasında yürüttüğü arabuluculuğu öven Abbas, Çin'in Filistin’de iç mutabakat sağlanması ve ortadoğu bölgesinde barışın gerçekleşmesinde daha büyük rol üstlenmesini beklediklerini sözlerine ekledi. İki lider görüşmenin ardından iki ülke arasında farklı alanlardaki işbirliği anlaşmalarının imzalandığı törene katıldıktan sonra iki ülkenin stratejik ortaklık kurulmasına dair bir ortak bildiri yayımladı.

Abbas’ın Çin ziyaretinin 4 gün sürmesi bekleniyor.



ÇİN’DEN FİLİSTİN’E TAM DESTEK

Görüşmede Abbas’a eşlik eden Filistin Dışişleri Bakanı Riyad al Maliki, dün Çinli mevkidaşı Qin Gang ile bir araya gelmişti. Çin Dışişleri Bakanı Qin’in “Çin, Filistin meselesine büyük önem atfetmektedir ve Filistin halkının meşru ulusal haklarını edinme yönündeki adil davasını daima kararlılıkla desteklemektedir” ifadelerini kullanmıştı. Qin, Çin’in barış görüşmelerinin yeniden başlatılmasını arzuladığını da söylemiş, Filistin Dışişleri Riyad al Maliki de Çin’in Filistin meselesiyle ilgili son yıllarda ortaya koyduğu barış inisiyatiflerini takdirle karşıladıklarını ifade ederek Çin’e Filistin davasına verdiği destekten ötürü teşekkür etmişti.