Çin gemileri ABD'nin yolunu unuttu: Pandemiden beri ilk kez oluyor

ABD'nin batı kıyısında yer alan en büyük iki liman olan Los Angeles ve Long Beach limanlarına Çin'den son 12 saat içinde tek bir kargo gemisinin bile çıkmamış olması, pandemiden bu yana ilk kez yaşanıyor. CNN'e konuşan liman yetkilileri, bu durumun endişe verici bir düşüşün göstergesi olduğunu belirtti.

Geçtiğimiz hafta Çin’den bu iki limana 41 gemi gönderilmesi planlanmışken, cuma günü bu sayı sıfıra indi. Uzmanlara göre bu düşüş, ABD eski Başkanı Donald Trump tarafından geçen ay uygulamaya konan yüksek ithalat tarifelerinin doğrudan sonucu.

Long Beach Limanı CEO’su Mario Cordero, “Pandemi döneminden bile daha yüksek iptal ve düşüş rakamları görüyoruz. Bu bir alarm durumudur” dedi. Limanda kargo hacmi %40’a varan oranda azaldı. Los Angeles Limanı ise bu hafta %31’lik bir düşüş bildirdi. Benzer şekilde New York-New Jersey Limanları da yavaşlamaya hazırlanıyor. Seattle Limanı çarşamba günü hiç konteyner gemisi kabul etmediğini açıkladı.

Trump yönetimi, Çin’den ithal edilen çoğu ürüne %145, ABD’den Çin’e gönderilen ürünlere ise %125 oranında tarife uyguluyor. Başkan Trump cuma günü tarifelerin %80’e çekilmesini önerdi ancak nihai kararın Hazine Bakanı Scott Bessent’a ait olduğunu söyledi. ABD ve Çinli yetkililerin bu hafta sonu Cenevre’de görüşerek bu krizi çözmeye çalışması bekleniyor.

Dünyanın en büyük ikinci deniz taşımacılığı şirketi Maersk'in CEO’su Vincent Clerc, CNN’e yaptığı açıklamada, iki ülke arasındaki taşıma hacminin %30 ila %40 oranında düştüğünü bildirdi. Clerc, durumun kısa vadede çözülmemesi halinde bu etkinin kalıcı ve zararlı hale gelebileceği uyarısında bulundu.

Long Beach Limanı’na gelen kargoların %63’ü Çin kaynaklı. Ancak bu oran 2016’da %72 idi. ABD’li perakendeciler, ticaret savaşının etkisiyle Çin dışındaki ülkelere yönelmiş durumda.

Cordero, “Bu belirsizlik sürerse raflar boş kalabilir. Tüketici bunu 30 gün içinde doğrudan hissedecek” diyerek acil bir çözüme ihtiyaç olduğunu vurguladı.