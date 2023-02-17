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Çin koronaya karşı zafer ilan etti

Çin yönetimi korona virüse karşı “kesin zafer” kazanıldığını ilan ettiğinin duyurdu.

Haber Giriş: 17 Şubat 2023 Cuma - 14:50
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Çin koronaya karşı zafer ilan etti

Çin koronaya karşı zafer ilan etti
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AA’nın haberine göre; Çin yönetimi, geçen yılın sonunda Covid-19 ile mücadelede ani politika değişikliğiyle kontrol tedbirlerinin gevşetilmesinin ardından salgının kontrolünde “kesin zafer” kazanıldığını bildirdi.

Çin haber ajansı Xinhua’ya göre, ülkeyi yöneten Çin Komünist Partisinin (ÇKP) en üst karar organı Siyasi Büro Daimi Komitesi, dün Devlet Başkanı Şi Cinping başkanlığında yaptığı toplantıda ülkede salgınının son durumu ele alındı. Toplantının ardından yapılan açıklamada, Covid-19 önleme ve kontrol tedbirlerinin optimizasyonu için Kasım 2022’den bu yana atılan adımların kısa sürede başarıya ulaştığı ve salgına karşı “büyük ve kesin bir zaferin kazanıldığı” ifade edildi.

Tedbirlerin gevşetilmesinden itibaren 200 milyondan kişide virüs görüldüğünü, 800 bine yakın ağır hastanın başarıyla tedavi edildiği kaydedilen açıklamada Çin’deki ölüm oranının dünyada en düşük seviyelerde olduğu vurgulandı.

Açıklamada, sonucun, parti liderliğinin salgın durumuna ilişkin değerlendirmelerinin ve farklı aşamalarda aldığı kararların doğruluğunu ortaya koyduğu vurgulanarak, “Salgının önlemesi ve kontrolünde büyük ve kesin bir zafer kazandık. Bu kadar kalabalık nüfuslu bir ülkede hızla yayılan bir salgının başarıyla üstesinden gelerek insanlık tarihinde bir mucizeye imza attık” ifadeleri kullanıldı.

SIFIR COVID POLİTİKASI DEĞİŞMİŞTİ

Aradan geçen 2,5 ayda 1,4 milyarlık nüfusunun yüzde 80’nin oluşturan en az 1 milyar kişiye virüs bulaştığı tahmin ediliyor. Resmi rakamlara göre 8 Aralık 2022’den 9 Şubat 2023’e kadar geçen sürede ülkede 80 binden fazla kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti. 

Çin’in Covid-19 salgının başından beri uyguladığı, “sıfır vaka” olarak adlandırılan, büyük çaplı kapanma, karantina ve seyahat kısıtlamalarını gerektiren salgın kontrol tedbirlerinin 7 Aralık 2022’de aniden kaldırılmasının ardından vakalar hızla artmış, Çin bugüne dek görülen en büyük kitlesel yayılmayla karşı karşıya kalmıştı.

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