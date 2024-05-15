Çin Merkez Bankası PBoC'den faiz açıklaması

Düzenleme: Kaynak: AA
Çin Merkez Bankası PBoC'den faiz açıklaması
Çin Merkez Bankası, 1 yıl vadeli borçlanma faizi oranını sabit tutma kararı aldı

Çin Merkez Bankası PBoC faiz kararını açıkladı.

PBoC'den yapılan açıklamada, politika faizi yüzde 2,5'te sabit tutulacağı duyuruldu.

Orta Vadeli Kredi Aracı MLF ile piyasaya yeni nakit aktarılmadı. Bu konuyla ilgili Çin Merkez Bankası'ndan açıklama yapılmadı.

Çin bankalarının, menkul varlıkları karşılığında MLF, Merkez Bankasından orta vadeli kredi almasına olanak sağlıyor.

Analistlere göre Çin Merkez Bankası PBoC'nin, piyasalardaki büyümeyi teşvik edici parasal genişleme beklentisine karşı ihtiyatlı para politikasını sürdürüyor

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