Çin Merkez Bankası, yuan'ı desteklemek için önlemler alıyor

ABD dolarının güçlenmesiyle Asya para birimleri baskı altında kalırken, Çin Merkez Bankası (PBOC) yuanın değer kaybını durdurmak için önemli adımlar atıyor. 8 Ocak 2025’te Bloomberg News’in haberine göre, PBOC günlük yuan referans oranını 1.528 puan artırarak piyasa beklentilerinin oldukça üzerinde belirledi. Bu adım, Nisan 2024’ten bu yana görülen en geniş farkı temsil ediyor ve yuanın değer kaybını önlemeye yönelik kararlılığı ortaya koyuyor.

ABD DOLARININ ASYA PARA BİRİMLERİNE ETKİSİ

ABD ekonomisinden gelen olumlu veriler ve yükselen devlet tahvili getirileri doların güçlenmesine neden oldu. Offshore yuan, son iki yılın en düşük seviyesine yaklaşırken, Tayland bahtı ve Filipin pesosu gibi diğer Asya para birimleri de bu baskıdan etkilendi. Bu durum, PBOC’un döviz politikasında dengeyi sağlama çabalarını zorlaştırıyor.

RBC Capital Markets’in Asya Döviz Stratejisi Başkanı Alwan Tee Tan’a göre, PBOC yalnızca günlük referans oranlarını ayarlamakla kalmıyor, aynı zamanda dış borçlanma oranlarını da yüksek tutuyor. Ancak, Çin ve ABD arasındaki faiz oranı farkının genişlemesi, ticaret tarifeleriyle ilgili belirsizlikler ve Çin ekonomisindeki yavaş toparlanma süreci yuan üzerindeki baskıyı artırıyor.

YUANIN GÜÇLENMESİ İÇİN EK ARAÇLAR

Çin Merkez Bankası’nın mevcut para politikasını genişletmesi bekleniyor. Bloomberg raporunda, PBOC’un offshore swap piyasasındaki yuan likidite rezerv gereksinimlerini azalttığı ve likiditeyi sınırladığı belirtiliyor. Ayrıca, devlet bankalarının dolar-yuan satışlarıyla piyasaya müdahale ettiği bildiriliyor. Bu müdahaleler, dolar-yuan kurunun 7.3320 seviyesinde tutulmasına yardımcı oldu.

BNY Asya Pasifik Kıdemli Piyasa Stratejisti Vee Kun Chong ise, mevcut baskıların devam etmesi durumunda PBOC’un dolar-yuan oranını daha yüksek seviyelerde belirlemeye mecbur kalabileceğini öngörüyor.

KÜRESEL FİNANSAL DENGELER VE YUANIN GELECEĞİ

Çin’in para politikasındaki bu sıkılaştırma önlemleri, sermaye çıkışlarını sınırlama ve ekonomik büyümeyi destekleme arasındaki dengeyi bulmayı amaçlıyor. Uzmanlar, PBOC’un yuanı daha da güçlendirmek için ek araçlara başvurabileceğini düşünüyor. Ancak, ABD dolarının uluslararası piyasalardaki güçlenmesi, Asya ekonomilerinin üzerinde etkisini sürdürmeye devam edecek gibi görünüyor.