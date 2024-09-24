Çin Merkez Bankası'ndan ekonomiyi canlandırma hamlesi

Çin Merkez Bankası PBoC, ekonomide hedefi tutturmak için kapsamlı bir teşvik paketine imza attı. Çin Merkez Bankası'nın ilk hamlesi zorunlu karşılıkları 50 baz puan indirmek oldu.

PBoC Başkanı Pan Gangsheng yedi gündül repo faiz orarının 1,7'den 1,5'a çekildiğini açıkladı.

İKİNCİ KONUT ALIMINA YUMUŞAMA GELDİ

Zorunlu karşılık oranlarını 50 baz puan indiren Çin Merkez Bankası repo faizindeki 0,2'lik düşürülmesi kararının ardından ikinci konut alımını düzenleyen kuralları yumuşattı. Bunun için PBoC konut kredi faizlerini indirim yaptı.

BORSA MERKEZ BANKASI KAYNAKLARINDAN YARARLANACAK

PBoC Başkanı Pan Gangsheng menkul kıymet şirketleri, fonlar ve sigorta şirketleriyle ilgili açıklama geldi. Hisse satın almak için merkez bankası kaynaklarından faydalanabileceğini açıklayan PBOC Başkanı Pan, daha fazla gevşemeye gidilebileceğini de belirtti.