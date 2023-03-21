Çin gözünü Orta Asya’ya dikti

Fransız Le Figaro gazetesinde yer alan habere göre, Çin Lideri Xi, baharın gelişini simgeleyen Nevruz Bayramı sebebiyle Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Tacikistan liderlerine bir mesaj gönderdi. Bu mesajda aynı zamanda liderleri ilk defa düzenlenecek olan ‘Çin-Orta Asya’ zirvesine de davet etti.

Dört ülkeye davet için telgraf çekilirken Türkmenistan ile henüz iletişim kurulmadı. Bu ülkeler Çin’in başlattığı ‘Yeni İpek Yolu’ projesinin birer parçası olarak görülüyorlar.

Xi Jinping'in Çin ile Orta Asya arasındaki bağları derinleştirmede ısrar ettiği belirtilirken, Resmi Tacik Khovar haber ajansı tarafından yayınlanan habere göre Xi Jinping, " Çin ile Orta Asya arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi için görkemli bir planı tartışmayı dört gözle beklediğini" yazdı.

Haberde ayrıca, ‘’son aylarda Xi Jinping'in yanı sıra Rusya ve Türkiye Devlet Başkanları Vladimir Putin ve Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel ve ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken Orta Asya'yı ziyaret ettiler. Son olarak, Sovyetler Birliği'nin dağılmasının ardından Çin-Orta Asya diplomatik ilişkilerinin kurulmasının 30. yıl dönümü münasebetiyle Ocak 2022'de Xi tarafından düzenlenen 5+1 formatında bir çevrimiçi zirve gerçekleştirildi’’ ifadelerine de yer verildi.