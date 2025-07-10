Almanya’da CDU politikacısı Johann Wadephul, Çin’den Rusya üzerindeki etkisini kullanarak Ukrayna savaşını sonlandırmasını istedi. Önceki Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ve eski Başbakan Olaf Scholz da benzer çağrılar yapmıştı. Ancak Çin, resmi olarak savaşın sona ermesini istediğini söylese de, Moskova’yı diplomatik, ekonomik ve askeri malzeme desteğiyle desteklemeye devam ediyor. G7 ülkeleri Çin’i, Rusya’ya silah sevkiyatı yapmakla suçladı.

WANG Yİ’NİN SÜRPRİZ İTİRAFI

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi’nin, Avrupa Birliği Dışişleri Temsilcisi Kaja Kallas’a yaptığı açıklamalar dikkat çekti. Wang, Çin’in savaşın hızlı bitmesini istemediğini çünkü Rusya’nın kaybetmesi durumunda ABD’nin dikkatinin tamamen Çin’e kayacağını belirtti. Çin Dışişleri Bakanlığı bu açıklamaları doğrudan yalanlamazken, krizlerin kimseye fayda sağlamayacağını ve siyasi çözüm istediklerini vurguladı. Bu açıklamalar vaktiyle Putin'in Çar Nikola'nın hatalarını tekrarladığına dair haftalar önce yaptığımız analizlerin doğruluğunu dolaylı olarak doğrulamış oldu.

Putin, Çar Nikolay'ın hatalarını tekrarlıyor: Rusya'nın gerçek düşmanı kim?

UZUN SÜREN BİR ÇATIŞMA ÇİN'İN İŞİNE GELİYOR

Uzmanlar, Çin’in Ukrayna’da zayıf ve ekonomik açıdan baskılanabilir bir ülke istediğini belirtiyor. Çin ve Doğu Avrupa uzmanı Sören Urbansky, Pekin’in Ukrayna’da uzun süreli bir çatışmadan ekonomik çıkar sağladığını söyledi. Gürcü diplomat Natalie Sabanadze ise Çin’in Rusya’nın yenilmesini istemediğini ve çatışmanın batıyı uzun süre meşgul etmesini arzuladığını ifade etti. ABD ise Çin’i en büyük rakibi olarak görüp, özellikle Tayvan konusunda askeri hazırlıklarını artırıyor.