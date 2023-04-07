Çin ve Tayvan arasında gerilim yükseliyor. Savaş gemileri hareket etti

Çin, Tayvan yakınlarına savaş gemileri, helikopter ve savaş uçağı gönderdi. Bu, üst üste ikinci kere yaşandı. Çin, Tayvanlı ve ABD'li yetkililer arasında yapılan bir toplantıya yanıt olarak ABD kuruluşlarına da yaptırım uyguluyor.

SAVAŞ GEMİLERİ BÖLGEYE GÖNDERİLDİ

Tayvan Savunma Bakanlığı, özerk adanın çevresindeki sularda üç Çin savaş gemisinin dolaştığını söyledi. Tayvan'ın Hava Savunma Kimlik Bölgesi'nde de bir savaş uçağı ve bir helikopter tespit edildi. Ağustos ayında, McCarthy'nin Demokrat selefi Nancy Pelosi Tayvan'ı ziyaret ettiğinde Çin, Tayvan çevresinde benzeri görülmemiş askeri manevralar başlattı.

ABD’Lİ KURULUŞLARA YAPTIRIM

Çin, Tayvan Devlet Başkanı Tsai Ing-wen'i ABD ziyareti sırasında ağırlayan iki ABD kuruluşuna da yaptırım uyguladı. Çinliler özellikle , Tsai'nin Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin MacCarthy ile bir araya geldiği Kaliforniya'daki Ronald Reagan Başkanlık Kütüphanesini ve Tayvan cumhurbaşkanına ödül veren Hudson Enstitüsü düşünce kuruluşunu hedef aldılar. Çin'deki üniversiteler, kuruluşlar ve bireyler artık iki kuruluşla çalışamayacak.