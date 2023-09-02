Çin tuğlasına soruşturma. Yerli üreticiler başvurdu

Ticaret Bakanlığı, Çin menşeli bazı ithal tuğla türleri için nihai gözden geçirme soruşturması açtı.

Çin tuğlasına soruşturma. Yerli üreticiler başvurdu

Ticaret Bakanlığı'ndan Çin tuğlası atağı...Ticaret Bakanlığınca hazırlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yerli üretici Kümaş Manyezit İşletmeleri Sanayi AŞ. tarafından yapılan, bazı yerli firmalarca da desteklenen başvuru üzerine harekete geçildi.

Buna göre Çin menşeli "kromit ateş tuğlalar", "magnezit ateş tuğlalar", "krom magnezit ateş tuğlalar" ve "magnezit, dolomit veya kromit içerenler (dolomit içerenler hariç; magnezyum oksit esaslı, 3 mm ile 30 mm arası kalınlıklarda yapı levhaları hariç)" ürünlerine yönelik yürürlükteki dampinge karşı kesin önleme ilişkin nihai gözden geçirme soruşturması açılması kararlaştırıldı.

Damping/sübvansiyon önlemi alındıktan sonra, gözden geçirme soruşturmaları kapsamında önlemlerin süresinin uzatılması, önlemin değiştirilmesi veya önlemin kaldırılması mümkün olabiliyor.

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