Cinayetten 15 yıldır aranan şahıs yakalandı

Hakkari Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Hakkari İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalarda aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar aralıksız devam ediyor. Yapılan çalışmalar neticesinde alınan duyum ve istihbarat çalışmaları sonucunda hakkında kasten öldürme suçundan müebbet hapis cezası ile 15 yıldır aranan A.M. (71) isimli şahıs, 4 aydır yapılan takip ve titiz çalışma neticesinde saklanmış olduğu kırsal alanda yakalandı. Şahıs, yapılan işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi" denildi.

