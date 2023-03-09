Virüslerin merkezi Çin’de gökten solucan yağdı

Korona virüsün ortaya çıktığı Çin’in başkenti Pekin’de gökten resmen solucan yağdı. Görüntülerde arabaların üstlerini ve sokakları kaplayan solucanlar görüldü.

Çinli yetkililer olayın nedenini araştırdıklarını belirtirken Pekin’de yaşayanları solucan yağmurlarına karşı şemsiye kullanmaya davet etti.

KİMSE NEDEN VE NASIL OLDUĞUNU ANLAYAMADI

Sosyal medyada görüntülerin kısa sürede viral olmasından sonra solucan yağmurunun nedenlerine yönelik teoriler ortaya atıldı. Bazı sosyal medya kullanıcıları görüntülerdekilerin kavak çiçekleri olabileceğini söyledi.

Diğer bir kısım ise solucanların şiddetli rüzgar etkisiyle gökten düştüğünü dile getirdi. Twitter’da ise görüntüler dünyanın sonunun geldiğine yorumlandı.

GÖKTEN DAHA ÖNCE BALIK YAĞMIŞTI

ABD'nin Texas eyaletinin Texarkana bir 'hayvan yağmuruna' maruz kaldığı ve gökten Balık yağdığı ortaya çıkmıştı.

Yapılan aylaşımda "2021 yılı tüm numaralarını yapmaya devam ediyor... Texarkana şehrinde Gökten Balık Yağdı ve hayır bu bir şaka değil." ifadeleri kullanıldı. Olayın gerçek olduğuna dair görgü tanıklarının paylaşımlarına da yer verilirken vatandaşlardan olayla ilgili fotoğrafları paylaşmaları istendi.