Çin'de hayat askıya alındı: Ragasa Tayfunu için geri sayım başladı

Güney Çin, 2025'in en güçlü tropikal fırtınası olarak kayıtlara Ragasa diye geçen geçen süper tayfunun hedefi haline geldi. Tayfun, Filipinler'de yol açtığı yıkımın ardından Hong Kong, Makao ve Guangdong'a doğru ilerlerken bölgede kırmızı alarm verildi.

Hong Kong Meteoroloji Gözlemevi, Ragasa nedeniyle en yüksek üçüncü uyarı seviyesi olan 8 numaralı tayfun sinyali verdi. Alınan bu kararla kararla birlikte şehirdeki bütün kamu kurum ve kuluşları, okullar, iş yerleri kapatılırken, toplu taşıma hizmetleri durduruldu. Gözlemevi tarafından yapılan açıklamada Ragasa'nın, 2017'deki Hato ve 2018'deki Mangkhut tayfunları ile kıyaslanabilecek derecede "ciddi bir tehdit" oluşturduğu uyarısında bulunuldu.

Hong Kong Uluslararası Havalimanı'nda (HKIA) 23 Eylül akşamından 24 Eylül akşamına değin bütün uçuşlarda çok ciddi aksaklıklar yaşanacağı uyarısında bulunuldu. Bölgenin önde gelen havayolu şirketlerinden Cathay Pacific dahil olmak üzere pek çok şirket uçuşları iptal ettiğini duyurdu. Hong Kong Uluslararası Havalimanı yönetimi ise 23-24 Eylül tarihlerinde sadece terminal binası ile üç pistin açık kalacağını, yolcular için geçici dinlenme alanları oluşturulduğunu duyurdu.

Turizm ve "Kumar Cenneti" olarak bilinen Makao'da ise yaklaşan felaket öncesi tüm kumarhanelerin Salı akşamı itibarıyla geçici olarak kapatıldı.

KİTLESEL TAHLİYELER VE HAZIRLIKLAR

Çin'in Guangdong Eyaleti yerel yönetimi acil durum hâli en üst seviyeye yükseltti. Eyalet genelinde 770 binden fazla kişinin tahliye edildiği açıklandı. Çin'in uluslararası teknoloji üssü Shenzhen'de ise sel riski taşıyan alçak kesimlerde mukim 400 bin kişinin tahliyesi planlanırken, Baiyun Havalimanı süresiz olarak uçuşlara kapatıldı.

Guangdong yönetimi, Ragasa Tayfunu'nun bölgede mutat olarak yaşanan gelgit hadisesiyle aynı zamana denk gelmesi nedeniyle kıyı kesimlerinde deniz seviyesinin ortalama 2 metre, kimi yerlerde ise takriben 4-5 metreye ulaşabileceği konusunda uyarı üzerine uyarı yayınladı. Sahil kenti Zhuhai'de halk pencereleri bantlarken, düşük kotlarda bulunan yapıların sel baskınına uğramaması adına, yerel yönetim tarafından kum torbaları dağıtıldı.

FİLİPİNLER'DE CAN KAYBI VE HASARLA GEÇTİ

Ragasa, Güney Çin Denizi'ne ulaşmadan önce Filipinler'in kuzeyindeki adaları vurdu. Ülkenin ulusal afet ajansı ile yetkilileri, fırtınanın sebebiyet verdiği sel ve toprak kaymalarında en az üç kişinin hayatını kaybettiğini, beş kişinin ise henüz bulunamadığını bildirdi. Binlerce Filipinli yaşananlar sonrasında güvenli bölgelere tahliye edilirken, pek çok yerleşim yerinde elektrik kesintileri ve altyapı hasarı yaşandı.

Ragasa Tayfunu'nun Çin'de karaya çıktıktan sonra batıya doğru ilerleyerek Vietnam ve Laos'u da vurması bekleniyor. Uzmanlar, iklim değişikliğinin, dünyanın en aktif tropikal fırtına havzası olan batı Pasifik'teki bu tür aşırı hava olaylarını daha yoğun ve yıkıcı hale getirdiğine dikkat çekiyor.