Çin'de katliam gibi kaza. Otobüs öğrencilerin arasına daldı

CCTV'nin aktardığına göre, 3 Eylül 2024 Salı günü Çin'de bir okul otobüsü yayalara hala bilinmeyen bir nedenle çarptı ve beşi öğrenci olmak üzere en az on bir kişi öldü .

Trajik olay sabah Çin'in yerel saatiyle Shandong Eyaleti'ne bağlı Pekin'in yaklaşık 400 kilometre güneydoğusunda bulunan Tai'an kasabasındaki bir ortaokulun girişinde meydana geldi.

CCTV tarafından verilen bilgiye göre "Şimdilik altı ebeveyn ve beş öğrenci dahil 11 kişi öldü." Yaralılardan birinin durumunun kritik olduğunu belirtildi.

SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

Çin'deki birçok çocuk bu hafta okula dönüyor. Çin Devleti'nin resmi yayın organının sosyal medya hesabında paylaşılan fotoğraflarda öğrenciler yerde görülüyor.

Kaza mahallinde bulunan bir kadın videoda "Hepsi öldü, bu korkunç" yorumunu yaptıktan sonra "Bu kadar çabuk kaçabildiğim için şanslıydım, yoksa ben de öldürülürdüm" diyor.