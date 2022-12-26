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Koronanın başladığı yerden gelen görüntüler korkunç. Hastalar yerde tedavi ediliyor

Korona virüsün başladığı yer Çin’den gelen görüntüler endişe verici. İşte detaylar…

Haber Giriş: 26 Aralık 2022 Pazartesi - 09:13
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Çin'de korona virüs vakaları arttı. Hastaneden gelen görüntüler korkunç

Koronanın başladığı yerden gelen görüntüler korkunç. Hastalar yerde tedavi ediliyor
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Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs başladığı yerde hala etkisini sürdürüyor. Bloomberg ve Financial Times'ın haberlerine göre Çin'de Aralık ayının ilk 20 gününde yaklaşık 250 milyon vaka görüldü

Geçen haftaiçi, günlük vaka sayısı ortalama 37 milyonu buldu. Bu veriler Ulusal Sağlık Komisyonu'nun yaptığı bir toplantıdan sızdı. Resmi olarak açıklanan verilere göreyse 20 günde yalnızca 60 bin civarında vaka kaydedildi.

Ancak resmi verilerle Çin'den gelen son görüntüler, sahadan yapılan haberler, bu verilerin gerçeği yansıtmadığına işaret ediyor.

Çin Ulusal Sağlık Komitesiyse aldığı kararla günlük vaka istatistiklerini artık kamuoyuyla paylaşmayacağını duyurdu. Yani artık ülkede günlük vaka sayısını resmi olarak öğrenmenin yolu yok. Ülkede artık COVID-19 testi pozitif olanların durumları ağır değilse işe gidip çalışmalarına bile izin veriliyor.

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler ise endişe veriyor.

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