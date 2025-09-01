Çin'de kritik zirve! Erdoğan, Putin ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Şanghay İşbirliği Örgütü'nün (ŞİÖ) 25. Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi'nde görüştü.

Liderler, zirve için Çin'in Tiencin şehrinde bir araya geldi.

ERDOĞAN VE PUTİN ZİRVESİ

Erdoğan, bir otelde, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü.

Görüşmeye, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Çağrı Erhan da katıldı.

"SİZİ ÜLKEMİZE BEKLİYORUZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşme öncesinde yaptığı açıklamada, "Davetim bakidir, en yakın zamanda sizi ülkemize bekliyoruz. İlişkilerimiz sınamalardan etkilenmeden ilerliyor. Teknik görüşmelerimiz olumlu şekilde ilerliyor" dedi.

Rus lider Putin de Ukrayna krizinin çözümüne yönelik siyasi ve diplomatik çabalarından dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.