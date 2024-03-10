Çin'de tüketici fiyatları artış gösterdi

Kaynak: Bloomberght
Çin'de tüketici fiyatları artış gösterdi
Çin'de şubatta tüketici fiyatları 6 ay sonra ilk kez yıllık bazda artış gösterdi. Diğer yandan üretici fiyatlarında 16 aydır devam eden gerileme şubatta da devam etti.

Çin Ulusal İstatistik Bürosu (UİB), ülkede fiyat artışlarına ilişkin verileri yayımladı. Bu yılın şubat ayında Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) geçtiğimiz yılın aynı dönemine oranla yüzde 0,7 yükselirken Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) yüzde 2,7 düşüş gösterdi.
TÜFE, şubatta Ay Yeni Yılı'nın kutlandığı Bahar Bayramı tatil döneminde artan harcamaların nedeniyle 6 ay sonra ilk kez yükseliş gösterdi.
Şubatta yüzde 0,7 artan tüketici fiyatları, en son geçtiğimiz yıl ağustosta artış kaydetmiş, eylülde sabit kaldıktan sonra, 2023 yılının son çeyreğinde negatif seyre doğru gitmişti.
Üretici fiyatları gerilemeye devam ediyor
Üretici fiyatlarında 16 aydır süren gerileme şubatta da etkisini sürdürdü. İmalat ürünlerinin fabrika çıkış fiyatlarından hesaplanan ÜFE, şubatta yüzde 2,7 düşüş kaydetti.
ÜFE'de 2022'nin son çeyreğinde kaydedilen gerileme, 2023 yılı boyunca sürmüştü. Üretici fiyatları 2024 yılının ilk ayında da yüzde 2,5 azalmıştı.

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