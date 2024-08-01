Çin’de uyarı üstüne uyarı

Ülkenin çeşitli bölgelerinde ağustos ayında aşırı hava koşullarının etkili olacağı öngörülüyor. Xinhua ajansının haberine göre, Ulusal İklim Merkezi yetkililerinden Cia Şiaolong, ağustos ayında Çin genelinde hava durumu tahminleri hakkında açıklamalarda bulundu.

Cia, geçen yılın ağustosuna kıyasla bu yıl daha fazla yağış beklediklerini belirtti ve 2 ila 3 tayfunun ülkeyi etkileyebileceğini uyardı. Ayrıca, Çin'in birçok bölgesinde hava sıcaklıklarının normalin üzerinde seyretmesinin kuraklık koşullarına yol açabileceğini ifade etti.

Devlet televizyonu CCTV'nin bildirdiğine göre, temmuz ayında Hunan eyaletinde etkili olan Gaemi Tayfunu'nun yol açtığı şiddetli yağışlar nedeniyle 30 kişi hayatını kaybetmiş ve 35 kişi kaybolmuştu. Bu olay, temmuz ayının tarihsel olarak en sıcak ay olarak kaydedilmesinin yanı sıra, hava koşullarının da ne kadar sert olabileceğini gözler önüne serdi.