Çin'den Amerika'ya sert tepki: Vergileri kaldır!

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Çin'den Amerika'ya sert tepki: Vergileri kaldır!

Çin Ticaret Bakanlığı, ABD'nin Çin ithalatına uygulayacağı yeni gümrük vergilerine sert tepki gösterdi ve ABD'yi bu vergileri kaldırmaya çağırdı. ABD, yerli sanayiyi koruma amacıyla 27 Eylül'den itibaren Çin'den ithal edilen stratejik ürünlere yönelik gümrük vergilerini artıracak.

Çin'den ABD'nin Çin'e yönelik yeni gümrük vergisi artışlarına tepki gösterdi. Çin Ticaret Bakanlığı, Pekin'e yönelik uyguladığı vergileri yanlış politika olarak değerlendirdi.

Çin mallarına uygulanan vergileri reddeten Pekin yönetimi Washington'un "yanlış" politikalarını derhal düzeltmeye ve tüm gümrük vergileri kaldırması çağrısında bulundu. .

Çin Ticaret Bakanlığı açıklamasında Çinli şirketlerin çıkarlarını kararlılıkla savunmak için gerekli tüm önlemlerin alınacağı belirtildi.

Çin'in bu sert çıkışı, Washington'un yerli sanayiyi korumak amacıyla elektrikli araçlar, güneş panelleri gibi Çin'den ithal edilen ürünlere getirilen gümrük vergilerinin artırılmasının ardından geldi.

Amerikanın uygulamaya koyduğu vergiler 27 Eylül 2024 itibarıyla yürürlüğe girecek. Bu gelişmelerin ardından Çin ile Amerika arasında ticari gerilimin daha da artacağı görülüyor. Çin, ABD’nin attığı bu adımları dikkatle izlediğini ve bunlara karşı önemli önlemler alacağı vurgulanıyor.

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