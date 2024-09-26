Çin’den bankalara dev sermaye enjeksiyonu planı

Kaynak: Haber Merkezi
Çin’den bankalara dev sermaye enjeksiyonu planı

Çin’in ekonomiyi canlandırmak ve kapasiteyi artırmak amacıyla en büyük devlet bankalarına 1 trilyon yuana (142 milyar dolar) kadar sermaye enjekte etmeyi düşündüğü belirtildi.

Çin, en büyük devlet bankalarına 142 milyar dolara kadar sermaye enjekte etmeyi düşünüyor.

Çin’den gelen bu hamle, Pekin'in 2008'deki küresel mali krizden beri büyük bankalarına sermaye enjekte ettiği ilk hamle olarak kaydedilecek.

Çin, ekonomiyi canlandırmak maksadıyla ipotek oranlarında geniş çaplı indirimler açıkladıktan ve temel politika oranlarını düşürdükten sonra bankalarını toparlamak amacıyla aceleci davranıyor.

Geçtiğimiz senelerde ekonomiyi desteklemek için görevlendirilen Industrial & Commercial Bank of China Ltd. ve Bank of China Ltd. gibi bankalar artık rekor düşük marjlarla, düşen kârlarla ve artan borçlarla mücadelede bulunuyor.

En son olarak, bazı bankalar, kâr büyümesi ve marjlar düşerken bile hisse senedi piyasasını desteklemek için ilk ara temettülerini ödemeleri yönündeki hükümet çağrılarına kulak verdi. ICBC ve BOC, bu haberin yayınlanması sonrasında kayıplarını telafi etti.

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