Çin’den G20 toplantısına boykot

Çin, Hindistan’ın ev sahipliğinde tartışmalı Cemmu ve Keşmir bölgesinde düzenlenecek G20 toplantısına katılmama kararı aldı.

Çin’den G20 toplantısına boykot

G20 dönem başkanlığını üstlenen Hindistan, turizm alanındaki bir çalışma grubu toplantısının tartışmalı Cemmu ve Keşmir bölgesinin Srinagar kentinde 22-24 Mayıs günlerinde düzenleneceğini açıkladı.

Çin Dışişleri Bakanlığı, Hindistan’ın kararına tepki gösterdi. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, Çin’in herhangi bir tartışmalı bölgede G20 toplantısı düzenlenmesine karşı olduğu, bu nedenle söz konusu toplantıya da katılmayacağı belirtildi.

Hindistan makamları ise G20 toplantısı için Cemmu ve Keşmir’in seçilmesinin bölgenin turizm potansiyelini göstermeyi hedeflediğini ifade etti.

Pakistan da yaptığı bir açıklamada Hindistan’ın kararını “sorumsuzca bir adım” olarak nitelendirmişti.

ABD, Rusya, Fransa, Almanya, İtalya, İngiltere, Japonya, Güney Kore ve Avrupa Birliği’nin 3 günlük etkinliğe katılım için kayıt yaptırdığı belirtildi.

ÜLKELER ARASINDAKİ EGEMENLİK TARTIŞMASI

Hindistan ile Pakistan, 1947 yılından bu yana Keşmir bölgesinin egemenliği üzerinde anlaşmazlık yaşıyor. Hindistan, Ağustos 2019'da Ladakh bölgesini Keşmir bölgesinden ayırarak tek taraflı olarak federal bölge ilan etmişti. Çin ile Hindistan arasında fiili sınır oluşturan Ladakh bölgesinde her iki ülke de hak iddia ediyor. Bölgede 2020'de yaşanan çatışmalarda, 20 Hindistan askeri ile 4 Çin askerinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı. İki ülke, 1962 yılında da bir ay boyunca sınır çatışması yaşamıştı.

(İHA)

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