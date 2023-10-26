Çin'den Rusya ile işbirliği açıklaması

Çin Başbakanı Li Çiang, ülkesinin son dönemde Rusya ile giderek gelişen işbirliğinin herhangi bir üçüncü tarafı hedef almadığını ve üçüncü tarafça bozulamayacağını bildirdi.

KAYNAK: AA
Çin'den Rusya ile işbirliği açıklaması

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Li, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek’te düzenlenen Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Hükümet Başkanları Konseyi toplantısı marjında Rus mevkidaşı Mihail Mişustin ile bir araya geldi.

Li, görüşmede, Çin ile Rusya arasındaki işbirliğinin iki halkın yararına dünya kalkınmasına katkı sağlamayı, eşitliği ve korumayı hedeflediğini belirterek, "Çin-Rusya işbirliği herhangi bir üçüncü tarafa karşı değil." ifadesini kullandı.

Bununla birlikte ilişkilerin üçüncü taraflarca bozulamayacağını da vurgulayan Li, iki ülke liderlerinin kısa süre önce Pekin'de yaptıkları görüşmede ilişkilere çizdiği rota doğrultusunda Rusya ile işbirliğini derinleştirmeye ve iki ülkenin "kapsamlı stratejik koordinasyon ortaklığı" olarak tanımladığı ilişkiyi ilerletmeye hazır olduklarını bildirdi.

Li, Çin'in Rusya ile kalkınma stratejilerini uyumlaştırmayı, Kuşak ve Yol Girişimi ile Avrasya Ekonomik Birliği (EEU) arasında sinerjiyi artırmayı, ticaret, yatırımlar ve enerji alanında işbirliği ile coğrafi bağlantılılığı artırmayı istediğini belirtti.

Çin'in Rusya ile ŞİÖ çerçevesindeki birlikteliğini derinleştirmeyi amaçladığına işaret eden Li, sanayi ve tedarik zincirleri, imalat, yeşil kalkınma ve dijital ekonomi alanlarında işbirliğini geliştirerek bölgesel ekonomik büyümeye yeni güç katmayı hedeflediğini dile getirdi.

Rus Başbakan Mişustin de, ilişkilerin son dönemde benzeri görülmemiş seviyeye ulaştığını, iki ülke liderleri arasındaki anlayış birliği doğrultusunda Çin ve Rusya'nın temel çıkarlarda birbirine destek olduğunu ifade etti.

Çin ile ŞİÖ, BRICS ve diğer çok taraflı çerçevelerde işbirliğini derinleştirmeyi sürdüreceklerini vurgulayan Mişustin, çok kutuplu dünya düzenini teşvik için birlikte çalışmaya hazır olduklarını kaydetti.

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