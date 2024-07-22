Çin’den sürpriz faiz kararı

Kaynak: Haber Merkezi
Çin’den sürpriz faiz kararı

Çin Merkez Bankası gösterge faiz oranlarını düşürdü.

Çin Merkez Bankası (PBOC), kısa vadeli temel politika faizini bir yılın ardından ilk defa indirdi. Çin Merkez Bankası repo faizinin ardından, aylık sabitlemede gösterge borç verme oranlarını (LPR) aynı oranda düşürdü.

PBOC’nin yaptığı açıklamaya göre, 7 günlük ters repo oranının 10 baz puan indirilerek yüzde 1,7'ye çekildiğini belirtti.

Bu kararın hemen ardından Çin, aylık sabitlemede gösterge borç verme faiz oranlarını aynı marjla düşürdüğünü açıkladı.

Bir yıllık kredi faiz oranı (LPR) yüzde 3,45'ten yüzde 3,35'e düşürülürken, beş yıllık LPR yüzde 3,95'ten yüzde 3,85'e indirildi.

Piyasa sabit bırakmasını bekliyordu.

Macquarie'nin Çin baş ekonomisti Larry Hu, bugünkü karar beklenti dışında bir hareket, muhtemelen ikinci çeyrekte büyüme ivmesindeki sert yavaşlamanın yanı sıra üçüncü genel kurul toplantısında 'bu yılki büyüme hedefine ulaşılması' çağrısı nedeniyle olduğunu belirtti.

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