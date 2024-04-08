Çin’den yeniden kredilendirme programı

Çin Merkez Bankası (PBOC), küçük ve orta ölçekli işletmeleri desteklemek amacıyla teknolojik yenilik ve dönüşüm için 500 milyar yuan (70 milyar dolar) tutarında bir 'yeniden kredi' programı açıkladı.

Yeniden kredi programı, PBOC’dan ticari bankalara verilen ve daha sonra müşterilere borç verilen fonları kullanabilme durumudur.

Dün günü yapılan açıklamada PBOC, programın 21 banka aracılığıyla yüzde 1,75 oranında kredi sunacağını ve kredilerin her seferinde bir yıla kadar iki kez uzatılabileceğini belirtti.