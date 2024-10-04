Çin’e bir darbe de AB’den. ABD 5 ay önce karar almıştı

Avrupa Birliği ülkeleri, Çin üretimi elektrikli araçlara yüzde 45’e varan oranda gümrük vergisi uygulanmasını kabul etti.

Avrupa Komisyonu tarafından yapılan basın açıklamasında, “Bugün Avrupa Komisyonunun Çin’den ithal edilen elektrikli araçlara ilave gümrük vergisi uygulanması yönündeki teklifi, Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerden gerekli desteği aldı” denildi. Açıklamada, ilave gümrük vergisi kararının kabul edilmesine rağmen Çin ile AB arasında “alternatif bir çözüm” arayışının devam edeceği ifadelerine de yer verildi.



12 ÜYE ÇEKİMSER KALDI

Avrupa Birliğini bölen tartışmalı oylamada 10 ülke lehte oy kullanırken, 5 ülke aleyhte, 12 üye ülke de çekimser oy kullandı. Oylamada Avrupa Birliğinin nüfusu en büyük ülkesi Almanya, ilave gümrük vergisi uygulamasına karşı çıkan ülkeler arasında yer alırken; Fransa, İtalya ve Polonya lehte oy kullandı. Bayrak taşıyıcı araç üreticisi Volvo’nun mülkiyetinin Çinli bir firmaya ait olduğu bilinen İsveç ise oylamada çekimser kalan ülkeler arasında yer aldı. Çin ile yakın ilişkileri olan Macaristan’ın Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, daha önce yaptığı açıklamada ülkesinin teklifi reddedeceğini duyurmuştu.



İLAVE GÜMRÜK VERGİSİ 5 YIL UYGULANACAK

Kararın ardından Avrupa Komisyonunun Çin üretimi araçlara ilave vergiler uygulamaya geçmesi ve uygulamanın 5 yıl devam etmesi bekleniyor. Avrupa Komisyonunun oylaması, BYD, Geely ve SAIC gibi Çinli otomobil üreticilerine AB’nin standart yüzde 10’luk otomobil vergisine ilave olarak yüzde 35,3 oranında gümrük vergisi uygulayabileceği anlamına geliyor.



HAZİRAN AYINDA DUYURU YAPILMIŞTI

Avrupa Birliği, ilk olarak Haziran ayında Çin’den ithal edilen elektrikli araçlara yüksek gümrük vergileri getirileceğini duyurmuştu. Bu kararın gerekçesi olarak, Çin’in kendi elektrikli araç sanayisine adil olmayan teşvikler sunması ve bu durumun Avrupa’daki elektrikli araç üreticilerine ekonomik zarar tehdidi oluşturması gösterilmişti. Çin yönetimi ise bu iddiayı reddederek Avrupa’nın Çin menşeli elektrikli araçlara ilave vergi uygulaması halinde Avrupa üretimi süt ürünleri, alkollü içkiler ve araçlara vergi uygulayarak cevap verme tehdidinde bulunmuştu. Daha önce 25 Eylül’de yapılması planlanan oylama, Çinli ve Avrupalı yetkililerin bir çözüm üzerinde müzakereler gerçekleştirebilmeleri için ertelenmişti.

BİDEN DA VERGİYİ ARTIRMA KARARINI AÇIKLAMIŞTI

ABD Başkanı Joe Biden yönetimi elektrikli araç ve çip dahil Çin’den ithal edilen ürünlere gümrük vergilerini arttırmak kararını 5 ay önce duyurmuştu.