Çinekop sperm sayısını artırıyor

Kaynak: Haber Merkezi
Çinekop sperm sayısını artırıyor
İşte Çinekopun yararları...

Lüfer ailesinin en küçüğü Çinekop balığı sağlık açısından çok faydalı. En başta kalbi koruduğu bilinen Çinekop ayrıca sperm sayısını da artırıyor.

İşte Çinekopun bilinmeyen faydaları:

B12 EKSİKLİĞİNİ ONARIYOR

B12 vitamini deposu. İçerik açısından oldukça güç. Gün içindeki B12 vitamini ihtiyacını karşılıyor.

KALP-DAMAR HASTALIKLARININ ÖNÜNÜ KESİYOR

İçerisinde bol miktarda A vitamini barındırıyor. Kalp ve damar hastalıkları konusunda yardımcı destek... Kalp ritmini düzenliyor, kalp krizine karşı koruyucu...
En sağlıklı yarar sağlamak için fırında pişirilmesi tavsiye ediliyor.

SPERM SAYISINI ARTIRIYOR

Çinekop balığı, sperm sayısını ve kalitesini arttırıyor, enerji üretimini sağlarken, sinir ve sindirim sistemini korumaya alıyor.

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