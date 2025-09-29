Ciner Grubu'ndan Can Holding açıklaması: Medya varlığı satışının dışında ilişkimiz yok

Türkiye’deki bazı şirketlerine kayyum atanan ve kurucusu Turgay Ciner hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılan Ciner Grubu, konuya ilişkin açıklamasını Londra’dan yaptı.

Ciner Grubunun hissedarı olduğu WE Soda, internet sitesinden yapılan açıklamada şirket faaliyetlerinin etkilenmediğini belirterek çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

Açıklamada, Ciner Grubu’nun Can Holding ile yalnızca medya varlıklarının satışı kapsamında ilişki kurduğu, bunun dışında herhangi bir bağlantı veya ticari ilişkisinin bulunmadığı vurgulandı. Ayrıca satışın da Türk makamlarından izin alınarak tamamlandığı ifade edildi.

Ayrıca açıklamada; Şirket, faaliyetlerinin soruşturmadan etkilenmediğini vurgularken, Ciner Grubu'nun Can Holding ile yalnızca medya varlıklarının satışı kapsamında ilişki kurduğunu, bunun dışında herhangi bir ticari bağının bulunmadığını ifade etti.

SATIŞIN YASALARA UYGUN OLDUĞU İFADE EDİLDİ

Merkezi Londra’da bulunan WE Soda’dan yapılan açıklamanın tamamı şu şekilde:

“WE Soda, hissedarı (Turgay Ciner) ile Ciner Grubu bünyesindeki bazı şirketlerle ilgili olarak Türkiye'de devam eden hukuki soruşturmayı not eder.

WE Soda, soruşturma kapsamındaki hususlarda herhangi bir rol oynamamakta olup soruşturmaya katılmamız talep edilmemiştir. İşletmemiz, soruşturmaya dahil olan şirketlerden bağımsız olarak faaliyet göstermekte olup, Türkiye ve küresel operasyonlarımız hiçbir şekilde etkilenmemiştir.

WE Soda ve Ciner Grubu, en yüksek yönetim standartlarına uygun hareket eder. Ciner Grubu medya varlıklarının satış sözleşmesinin, Türkiye Rekabet Kurumu ve diğer ilgili Türk devlet düzenleyici kurumlarından izin alınması koşuluyla Aralık 2024'te imzalandığını hatırlatırız. Üç aylık düzenleyici incelemenin ardından satış, 20 Mart 2025 tarihinde ilgili Türk makamlarından izin alınarak 24 Nisan 2025 tarihinde tamamlanmıştır. İşlem, o tarihte belgelendirildiği ve onaylandığı üzere, yürürlükteki yasal ve düzenleyici standartlara tam olarak uygun şekilde gerçekleştirilmiştir. Ayrıca Ciner Grubu’nun, söz konusu medya varlıklarının satışı dışında alıcı grupla herhangi bir bağlantısı veya ticari ilişkisinin bulunmadığı da not edilmelidir.

12 KİŞİ HAKKINDA YAKALAMA KARARI ÇIKARILMIŞTI

Can Holding'e yönelik yürütülen “suç örgütü kurmak”, “kaçakçılık”, “dolandırıcılık” ve “kara para aklama” soruşturması kapsamında, yurt dışında olduğu belirtilen Turgay Ciner hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Can Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Can'ın tutuklanmasından kısa bir süre sonra İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan açıklamaya göre, Ciner’in sahibi ve yetkilisi olduğu Ciner Grup’a ait Park Holding ile bu holdinge bağlı AFC İthalat İhracat, Zeyfa İthalat İhracat ve Silopi Elektrik Üretim şirketlerine kayyım atandı, 12 kişi hakkında da gözaltı ve yakalama kararı çıkarıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince söz konusu şirketlere operasyon düzenlendi.