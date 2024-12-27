Ciner'den bir dev satış daha! Şişecam tamamını satın aldı

Şişecam, ABD'deki ortağı Ciner Grubu'ndan, Sisecam Chemicals Resources LLC ve Pacific Soda LLC şirketlerindeki paylarının tamamını satın aldığını duyurdu.

Türkiye’deki medya yatırımlarını Can Grubu’na satan Turgay Ciner, ABD’deki soda külü şirketindeki hisselerini ortağı Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları’na sattı.

Şişecam'dan yapılan açıklamaya göre, Şişecam, soda külü alanında liderlik yolunu açacak adım attı.

ŞİŞECAM, SODA KÜLÜ ÜRETİMİNDE DÜNYA LİDERLİĞİNE ADIM ATTI

Şişecam, ABD'deki ortağı Ciner Grubu'ndan, Sisecam Chemicals Resources LLC ve Pacific Soda LLC şirketlerindeki paylarının tamamını satın aldığını duyurdu. Bu stratejik hamleyle Şişecam, soda külü üretimi alanında küresel ölçekte büyümeyi sürdürüyor ve liderlik hedefine bir adım daha yaklaşmış oldu.

ANLAŞMA DETAYLARI VE YATIRIMIN BÜYÜKLÜĞÜ

Şişecam, Ciner Grubu'ndan, Sisecam Chemicals Resources LLC ve Pacific Soda LLC'deki hisselerinin tamamını almak için toplam 285 milyon 389 bin dolar ödeme yaptı. Bu satın alma ile Şişecam'ın ABD'deki soda külü yatırımı olan Pacific Soda LLC'deki payı yüzde 100'e, Wyoming'deki Sisecam Wyoming LLC'deki payı ise yüzde 51'e yükseldi.

Pacific Soda LLC, yıllık 5 milyon ton kapasiteyle doğal soda külü üretirken, Sisecam Wyoming LLC, yıllık 2,5 milyon ton üretim kapasitesine sahip. Bu yatırımla birlikte, Şişecam'ın toplam soda külü üretim kapasitesi 10 milyon tonu aşacak.

SODA KÜLÜ ÜRETİMİNDE DÜNYA LİDERLİĞİ

Şişecam, soda külü üretiminde küresel ölçekte önemli bir oyuncu haline gelmeye devam ediyor. 5 milyon tonluk soda külü üretim kapasitesiyle dünyada ilk 3 üretici arasında yer alan Şişecam, tamamen sahip olduğu Pacific Soda projesinin tamamlanmasıyla, 7,5 milyon ton doğal soda külü üretimi kapasitesine ulaşacak. Böylece toplamda 10 milyon tonluk soda külü üretim kapasitesine sahip olacak.

Şirket, karbon ayak izi ve su tüketimi gibi sürdürülebilirlik avantajlarıyla öne çıkan doğal soda külü üretiminde önemli bir yer tutuyor. Bu alandaki yatırımlarının hızla devam etmesi, Şişecam’ın global pazardaki liderlik hedefini pekiştirecek.

AR-GE ÇALIŞMALARI VE YENİ ENDÜSTRİLER

Şişecam, soda külünün hızla büyüyen enerji depolama bataryaları gibi yeni endüstrilere girdi sağlaması amacıyla küresel ölçekte AR-GE çalışmalarını sürdürüyor. Soda külünün önümüzdeki yıllarda daha fazla sektörde kullanılacağı öngörülüyor. 2030 yılı itibariyle küresel soda külü talebinin yıllık yüzde 3 büyümesi bekleniyor.

Şişecam Genel Müdürü Görkem Elverici, şirketin doğal soda külü üretimindeki stratejik adımlarının yanı sıra, AR-GE çalışmaları ve işbirlikleriyle de yeni fırsatlar yaratmayı hedeflediklerini vurguladı. Elverici, Şişecam’ın gelecekteki büyüme stratejilerini, çevresel sürdürülebilirlik ve üretim maliyet avantajlarıyla şekillendirdiğini belirtti.

CİNER GRUBU İLE İŞBİRLİĞİ DEVAM EDİYOR

Şişecam, Ciner Grubu ile 5 yıldır sürdürdüğü iş ortaklığını, ABD'deki Stockton Liman İşletmesi projesi gibi yeni projelerde de devam ettiriyor. Elverici, Şişecam’ın, bugünün gereksinimlerini karşılarken, geleceğin beklentilerini de öngören stratejik adımlar atmayı sürdüreceğini belirtti.

Bu stratejik adımlar ve yatırımlar, Şişecam’ın soda külü üretiminde dünya çapında daha da güçlenmesine ve sürdürülebilir büyümesini pekiştirmesine olanak sağlayacak.