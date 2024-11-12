Çinili Hamam ziyaretçilerini bekliyor

Zeyrek Çinili Hamam kompleksi içinde yer alan Zeyrek Çinili Hamam Müzesi, İstanbul Arkeoloji Müzeleri denetiminde yapılan kazılarda ortaya çıkarılan Roma, Bizans ve Osmanlı dönemine ait eserleri sergilemekte. Atelier Brückner’in ödüllü tasarımıyla hayata geçen müze, teknoloji ve interaktif sergileme yöntemlerini birleştirerek ziyaretçilerine Bizans döneminden günümüze uzanan bir yolculuk sunuyor.

MUHTEŞEM BİR DENEYİM

Mimar Sinan tarafından tasarlanmış dahiyane su ve ısıtma sistemlerini açıklayan şema ve maketlerin misafirleri karşıladığı müze, 3.000 parçalık mavi-beyaz İznik çini parçalarından oluşan seçkinin sergilendiği ve restorasyon sürecinin çıktılarını anlatan bölüm ile devam ediyor. Hamam ritüeli ile özdeşleşmiş havlular, taslar, değerli metaller ve sedeflerle süslenmiş nalınlar gibi tarihi hamam objelerini içeren özenle hazırlanmış seçkinin sergilendiği bir diğer bölüm ise, Osmanlı dönemi hamam kültürünü ziyaretçilerine anlatıyor.

TURLAR HER ÇARŞAMBA DÜZENLENİYOR

Her hafta çarşamba günü Zeyrek Çinili Hamam Müzesi'nde hem Türkçe hem de İngilizce olarak gerçekleşen rehberli turlara, ek bir ücrete gerek olmadan müze bileti ile katılmak mümkün. Hamam kültürünü ve mimarisini keşfetmek isteyenler için eşsiz bir fırsat sunan bu turlar, İstanbul’un tarihine dair derinlemesine bilgiler edinmeyi sağlarken, özenle tamamlanmış restorasyon sürecini de gözler önüne seriyor.