Ulusal medyaya göre, Şanghay'dan demir alan gemilerle Çin'in 42. Antarktika araştırma seferi başlatıldı. 80 kurumdan 500'den fazla bilim insanı ve görevli katılıyor.Seferde ilk kez kıta içi buz örtüsünün altındaki göllere bilimsel sondaj yapılacak.

Sefer lideri ve baş bilim insanı Vey Fuhay, yerli sıcak su ile termal eritme sondaj sistemlerini kullanarak 3 bin metreden kalın buzda sondaj yapıp örnek toplayacaklarını belirtti.Antarktika buzul altı gölleri, yüksek basınç, düşük sıcaklık, karanlık ve düşük besin gibi aşırı koşullarda benzersiz ekosistem barındırıyor; buzul katmanları iklim değişikliği ve tarihine dair zengin veri sunuyor.Ekip, Antarktika'nın küresel iklimdeki rolünü aydınlatmak için Amundsen ve Ross Denizleri'nde uzun vadeli gözlem verileri toplayacak.

Seferde yeni teknolojiler test edilecek: Çin yapımı 6x6 tekerli "Snow Leopard" kar aracı ve yüksek güçlü "THT550" hidrolik sondaj donanımı ilk kez kullanılacak.

42. Antarktika seferi, Mayıs 2026'da sona erecek.