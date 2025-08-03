Çin'in dizüstü hamlesi oyun dünyasını karıştırdı

Çin merkezli bilgisayar üreticisi Sakuromoto, oyuncu dizüstü bilgisayarlarında sıra dışı bir bileşen kombinasyonuna imza attı. Şirketin tanıttığı Inter Book adlı modelde, 2016 yılında piyasaya çıkan NVIDIA GeForce GTX 1060 grafik işlemcisi ile giriş seviyesi Intel N95 işlemcisi bir araya getirildi. Bu dikkat çekici eşleşme, günümüzde oyunlarda performans açısından önemli darboğazlara neden olabilecek türden.

GTX 1060, 6 GB GDDR5 belleğiyle hâlâ bazı oyunlarda orta ayarlarda 1080p deneyimi sunabiliyor. Ancak düşük güçlü ve sadece dört çekirdekli N95 işlemcisi, bu ekran kartının potansiyelini sınırlayabilecek yapıda. Sakuromoto, N95’i "Core i9 sınıfı" işlemci olarak pazarlasa da, bu iddia teknoloji basını tarafından doğrulanmış değil. İşlemcinin yalnızca 15W güç tüketmesi de performans beklentilerini aşağı çekiyor.

Dahası, dizüstü bilgisayarın ekranı "4K sınıfı" olarak lanse edilse de, çözünürlük yalnızca 1080p. Bu da pazarlama diliyle teknik gerçeklik arasındaki farkın dikkat çekici bir örneğini oluşturuyor.

CORE İ9 İLE MX550: GÜÇLÜ İŞLEMCİ, ZAYIF GPU

Sakuromoto’nun ikinci modeli olan Rescue Series, bu kez güçlü bir işlemciyi zayıf bir ekran kartıyla eşleştiriyor. Intel Core i9 12900H gibi 14 çekirdekli, performans odaklı bir işlemcinin yanına, düşük segmentte konumlanan NVIDIA MX550 yerleştirilmiş. Bu durum ise kullanıcıları yine performans açısından ikileme sürüklüyor.

MX550, Turing mimarisiyle gelse de yalnızca 1024 CUDA çekirdeğine sahip ve başlangıçta 2 GB olan belleği 4 GB’a çıkarılmış. TDP ise 25W’tan 38W’a yükseltilmiş. Buna rağmen MX550, günümüz oyunlarında akıcı bir deneyim sunmaktan uzak. Ancak temel düzeyde video ve fotoğraf düzenleme gibi görevlerde iş görebileceği belirtiliyor.

Laptopun tanıtım görsellerinde üç fanlı masaüstü GPU imajı kullanılması, pazarlama dilinde kullanıcıyı yanıltabilecek bir tercih olarak değerlendiriliyor. Üstelik, ekran kartının "modern oyunlara hazır" gibi lanse edilmesi teknik verilere göre pek gerçekçi değil.

Sakuromoto’nun bu alışılmadık bileşen tercihleri, eski donanımı tekrar değerlendirme amacı taşıyor olabilir. Ancak performans beklentisiyle bu cihazlara yönelen kullanıcılar, hayal kırıklığına uğrayabilir. Donanım bileşenlerinin dengeli olması gerektiğini vurgulayan teknoloji uzmanları, bu tarz uç eşleşmelerin özellikle oyun performansında ciddi sıkıntılar doğurabileceğini belirtiyor.