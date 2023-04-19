Çin'in en kalabalık eyaleti Guangdong'un nüfusu 2022'de ilk kez azaldı

Çin'in önde gelen üretim ve ihracat merkezi olan ülkenin güneyindeki Guangdong eyaletinin nüfusu, 1978'den bu yana ilk kez azaldı.

Çin'in en kalabalık eyaleti Guangdong'un nüfusu 2022'de ilk kez azaldı

Guangdong Eyalet İstatistik Bürosunun verilerine göre, yıl boyunca eyalette en az 6 ay yaşayan yerleşik nüfus, 2022'de 272 bin azalarak 126 milyon 570 bine geriledi.

Eyalette verilerinin tutulmaya başlandığı 1978'den bu yana yerleşik nüfusta ilk kez azalma kaydedildi.

Bürodan yapılan açıklamada, azalmanın, eyalet dışında çalışmaya gelen işçilerin 2022'deki Kovid-19 salgınlarının etkisi nedeniyle, geçici olarak memleketlerine dönmesinden kaynaklandığı belirtildi.

Açıklamada ekonomik faaliyetleri aksatan karantina tedbirleri nedeniyle çalışmayı sürdüremeyen göçmen işçilerin tersine göçünün "geçici bir aşama" olduğu görüşü dile getirildi.

Çin’in en önemli üretim ve ticaret merkezi olan eyalet büyük bir göçmen işçi nüfusu barındırıyor. Nüfus verilerine göre, 2020'de Guangdong'a 29,6 milyon işçi dışardan çalışmaya gelirken göçmen işçiler nüfusun yüzde 23,5'ini oluşturmuştu.

Ancak Kovid-19 salgını sırasında ülke genelinde uygulanan katı önleme tedbirleri ve çok sayıda karantina kararı üretimi ve ihracatı olumsuz etkilerken, işçi göçünü de sınırladı.

Cep telefonu sinyal verileri, 2022'de Guangdong eyaletinin göç verdiğine işaret ediyor.

Dünyanın en kalabalık ülkesi Çin'in nüfusu, geçen yıl 1961'den bu yana ilk kez azalmıştı. Ulusal İstatistik Bürosu verilerine göre Çin ana karasının nüfusu 2022'de yaklaşık 850 bin kişi azalarak 1 milyar 411 milyon 800 bine gerilemişti.

Ülkede doğum oranı binde 6,77'ye gerileyerek ulusal kayıtların tutulmaya başlamasından bu yana en düşük seviyeye inmişti. (AA)

Öne Çıkanlar
Karslı amca sokak röportajında adeta konferans verdi. Oyunu kime vereceğini açıklarken söyledikleri ile hayran bıraktı
Karslı amca sokak röportajında adeta konferans verdi. Oyunu kime vereceğini açıklarken söyledikleri ile hayran bıraktı
Gerçek ‘dövüş kulübü’ ortaya çıktı. Organize edenlerin savunması duyanları hayrete düşürdü
Gerçek ‘dövüş kulübü’ ortaya çıktı. Organize edenlerin savunması duyanları hayrete düşürdü
Mustafa Destici geri vites yaptı özür diledi. Balkan göçmenleri için 'Tito artıkları' demişti
Mustafa Destici geri vites yaptı özür diledi. Balkan göçmenleri için 'Tito artıkları' demişti
Sokak röportajında sarıklı cübbeli adamdan Erdoğan yorumu: Bir an evvel bırakmasını bekliyoruz
Sokak röportajında sarıklı cübbeli adamdan Erdoğan yorumu: Bir an evvel bırakmasını bekliyoruz
CHP’li Ünal Çeviköz iktidara geldiklerinde Suriyeli sığınmacıları nasıl göndereceklerini açıkladı
CHP’li Ünal Çeviköz iktidara geldiklerinde Suriyeli sığınmacıları nasıl göndereceklerini açıkladı
Kılıçdaroğlu Ekşi Sözlük'e 'Bu site 15 Mayıs'ta açılacak' reklamı verdi
Kılıçdaroğlu Ekşi Sözlük'e 'Bu site 15 Mayıs'ta açılacak' reklamı verdi
Son Haberler
İttifakların ve partilerin oy pusulasındaki yerleri kesinleşti Güncel
İttifakların ve partilerin oy pusulasındaki yerleri kesinleşti
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kalan maçları. Fenerbahçe nasıl şampiyon olur Spor
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kalan maçları. Fenerbahçe nasıl şampiyon olur
Elazığ'da 4,6 büyüklüğünde deprem Güncel
Elazığ'da 4,6 büyüklüğünde deprem
'AKP' plakalı çakarlı araçla yol kesti, taksiciyi tehdit etti: Aldıracağım seni karakola Yaşam
'AKP' plakalı çakarlı araçla yol kesti, taksiciyi tehdit etti: Aldıracağım seni karakola
Galatasaray'dan flaş karar: Atakan Karazor hamlesi Spor
Galatasaray'dan flaş karar: Atakan Karazor hamlesi
Onur Buldu kızıyla paylaşım yaptı. Kısa sürede binlerce beğeni aldı Magazin
Onur Buldu kızıyla paylaşım yaptı. Kısa sürede binlerce beğeni aldı
İşte dünyanın dikkatini çeken o Türk. Fatih Saboviç yazdı Spor
İşte dünyanın dikkatini çeken o Türk. Fatih Saboviç yazdı