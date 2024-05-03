Çin'in yeni uzay keşif programı başladı

Kaynak: Haber Merkezi
Çin'in yeni uzay keşif programı başladı
Uzaydaki liderlik savaşında ABD ile kıyasıya bir yarış içinde bulunan Çin, Ay'ın bilinmeyen bölgelerinde keşifler yapacak yeni sondasını başarıyla fırlattı.

NASA ve diğer uluslararası uzay çalışma birimlerinin fazla incelemede bulunmadığı Ay'ın gizemli bölgeleri, Çin'in uzay keşif programının bir numaralı önceliği konumunda.

Söz konusu bölgelerin radyo astronomi ve diğer bilimsel çalışmalar için ideal bir ortama sahip olduğu düşünülüyor. Ayın karanlık tarafı hiçbir zaman Dünya'ya bakmadığından, iletişimi sürdürmek için bir röle uyduya ihtiyaç duyuluyor.

Çin mitolojisinde ay tanrıçası Change'nin adını taşıyan Change-6 Ay sondasını taşıyan roket, Cuma günü planlandığı üzere Çin'in Hainan Adası'nda bulunan Wenchang Fırlatma Merkezi'nden yerel saatle 17:27'de başarıyla fırlatıldı. Fırlatmadan yaklaşık 35 dakika sonra Change-6 Ay sondası, dev Long March-5 roketinden tamamen ayrıldı.

Kısa bir süre sonra, fırlatma misyon komutanı Zhang Zuosheng, kürsüye çıkarak fırlatmanın tam olarak planlandığı gibi gerçekleştiğini ve uzay aracının belirlenen rotasında olduğunu bildirdikten sonra "Fırlatma görevi başarıyla gerçekleşmiştir" dedi.

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